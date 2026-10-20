"Me obligaron a hacer esto": un hombre mató a su mujer, a su hijo de 11 años y a su madre

El hallazgo en la casa lindera y el escape hacia Burzaco

La magnitud del triple crimen en Monte Grande se amplificó minutos más tarde, cuando los peritos avanzaron hacia una construcción lindera conectada por los fondos, con salida hacia la calle Alfonso Amat. En ese inmueble residía la madre del atacante, Susana Castillo Toscanini, de 73 años, cuyo cuerpo fue encontrado tendido en el piso de la cocina con impactos de perdigones similares a los de las otras dos víctimas.

Mientras la Policía Científica comenzaba a preservar las dos escenas del crimen para levantar rastros balísticos, una segunda llamada ingresó a la central de emergencias cerca de las 7:30 de la mañana. El reporte advertía sobre un hombre que se había arrojado deliberadamente bajo las ruedas de un camión Mercedes-Benz que circulaba sobre la avenida Monteverde, a la altura de la localidad de Burzaco, en el vecino partido de Almirante Brown.

Al cotejar los documentos y la vestimenta del fallecido en la cinta asfáltica, los investigadores confirmaron que se trataba de Damián Darío Santillán, el autor material de los tres homicidios que acababa de terminar con su vida en plena vía pública. Los cuatro cadáveres fueron derivados de urgencia a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para someterlos a las correspondientes operaciones de autopsia.

Un conflicto previo de 15 días y la frase final: “Me obligaron a hacer esto”

El expediente judicial fue caratulado de manera provisoria como triple homicidio seguido de suicidio y quedó radicado en la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Ana Río, con la intervención de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II.

A partir de las declaraciones testimoniales reunidas entre parientes y allegados, la fiscalía constató que Santillán y Prediger mantenían una convivencia en pareja desde hacía dos décadas. Sin embargo, el vínculo se había tornado conflictivo hace aproximadamente quince días, cuando el agresor habría tomado conocimiento de una presunta infidelidad por parte de la mujer, situación que dio inicio a una serie de hostigamientos y amenazas verbales en el interior de la casa.

La premeditación y el estado mental del atacante quedaron reflejados en una prueba clave que ya forma parte del expediente: instantes antes de empuñar la escopeta y fusilar a su familia, Santillán redactó y envió un mensaje de texto a un familiar cercano en el que dejó una advertencia que anticipaba la masacre: “Me obligaron a hacer esto”. Los investigadores analizan ahora el contenido del teléfono celular del femicida para reconstruir el minuto a minuto previo a la tragedia.