El veredicto fue leído en voz alta a las 16.45 por la presidenta del jurado popular. A continuación, la jueza Viviana Morici les impuso la pena de prisión perpetua.

Robo y golpiza que terminó en un crimen

Ambos ingresaron por la fuerza, destruyeron parte de la propiedad y golpearon duramente al finquero para despojarlo de bienes materiales.

Como consecuencia de las heridas, la víctima murió en el Hospital Central tras varios días de internación y tratamiento.

El finquero Luis Díaz fue asesinado en julio de 2022 en su casa, en Chapanay, San Martín.

El jurado popular declaró culpables a Videla y Díaz

La jueza técnica condujo el proceso por los siguientes delitos: 1) Robo agravado por efracción en concurso ideal con 2) Robo agravado en poblado y en banda, en concurso real con 3) Homicidio criminis causa, todo en perjuicio del finquero.

Los fiscales investigadores fueron Omar Sívori y Gustavo Jadur.

Los abogados particulares María Virginia Weremczuk y Facundo de Oro representaron a la familia de la víctima.