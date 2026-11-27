Dos hombres fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de un finquero en San Martín, luego de que un jurado popular los declaró culpables.
Juicio por jurado: 2 condenados a prisión perpetua por el crimen de un finquero en San Martín
Mario Videla y Ángel Díaz fueron declarados culpables por un jurado popular. La jueza Viviana Morici determinó que vayan a perpetua, como establece la ley penal
Mario Videla y Ángel Díaz fueron sentenciados este viernes a la tarde, al cierre de un juicio por jurado que se desarrolló desde el martes en el Poder Judicial de San Martín.
Videla y Díaz, quienes ya estaban detenidos, fueron hallados responsables del crimen del finquero Luis Omar Díaz, de 61 años, en julio de 2022, en su propiedad del distrito Chapanay.
El veredicto fue leído en voz alta a las 16.45 por la presidenta del jurado popular. A continuación, la jueza Viviana Morici les impuso la pena de prisión perpetua.
Robo y golpiza que terminó en un crimen
Ambos ingresaron por la fuerza, destruyeron parte de la propiedad y golpearon duramente al finquero para despojarlo de bienes materiales.
Como consecuencia de las heridas, la víctima murió en el Hospital Central tras varios días de internación y tratamiento.
El jurado popular declaró culpables a Videla y Díaz
La jueza técnica condujo el proceso por los siguientes delitos: 1) Robo agravado por efracción en concurso ideal con 2) Robo agravado en poblado y en banda, en concurso real con 3) Homicidio criminis causa, todo en perjuicio del finquero.
Los fiscales investigadores fueron Omar Sívori y Gustavo Jadur.
Los abogados particulares María Virginia Weremczuk y Facundo de Oro representaron a la familia de la víctima.
En pocas palabras
- Condena: dos hombres fueron sentenciados por el crimen y el robo a finquero en San Martín.
- Hechos: ingresaron por la fuerza, golpearon a la víctima y robaron en su propiedad.
- Veredicto: el jurado popular los declaró culpables de robo agravado y homicidio criminis causa.