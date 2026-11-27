La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, junto a la fiscal Claudia Ríos. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

Puntualizó además que las órdenes de allanamiento fueron libradas por orden de la jueza Claudia Tula y que la primera detención de la serie se había producido el jueves en el aeropuerto, cuando un individuo intentaba escapar de la provincia tomándose un avión.

Ríos adelantó que en el transcurso de este viernes los sospechosos serán imputados y que se sigue buscando a 4 o 5 prófugos, con pedido de captura nacional e internacional.

Las balaceras en Godoy Cruz

Corren días intensos en esa zona del Gran Mendoza. En poco más de 10 días, 3 jóvenes han sido baleados y los tiroteos se han vuelto frecuentes.

El primero de los hechos que justificaron los allanamientos de este viernes se originó justamente el domingo 15 de noviembre, en la manzana C del barrio La Gloria, donde desconocidos balearon a Sebastián Gómez. El muchacho recibió un tiro en el muslo derecho y el roce de otro proyectil en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital Central.

El segundo ataque se produjo esa misma noche y dejó herido a un joven de 23 años que, según relató a la Policía, estaba en la calle cuando varios hombres pasaron caminando y "le dispararon sin mediar palabra". El Servicio de Emergencias Coordinado constató heridas de bala en la ingle y el muslo derecho, además de dos lesiones superficiales en el abdomen, y dispuso su traslado al Central. Horas después, la Oficina Fiscal informó que el herido tenía un pedido de captura pendiente, por lo que se ordenó una consigna policial en el hospital.

Mercedes Rus: "No les vamos a dejar margen"

La ministra de Seguridad celebró que se produjeran aprehensiones y que no se hubieran producido avisos previos, o "filtraciones", para que los sospechosos huyeran.

"Desde que comenzamos estos operativos en abril de 2024, hemos contabilizado 815 sujetos que nos llevamos de los lugares. De esos, el 30% quedó imputado en distintas causas", recapituló.

Es más: la ministra explicó que este viernes también hubo otros detenidos por situaciones distintas a los tiroteos del domingo 15. Relató, por ejemplo, que uno de los aprehendidos había dado una identidad falsa.

Sobre ese caso, Rus contó que estuvo presente cuando el hombre aportó un DNI que no era el suyo. Según explicó, una verificación con el sistema biométrico permitió corroborar su identidad y detectar que "estaba dando un DNI que no correspondía a su persona".

Otra imagen del procedimiento que se concretó este viernes en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

Respecto de las cuatro personas que buscaban y que ya habían sido detenidas, sostuvo: "Estos cuatro detenidos tienen un historial de antecedentes, un perfilamiento delictivo". "Vamos a seguir llevando a los delincuentes, los vamos a acorralar y no les vamos a dejar margen", advirtió la ministra.