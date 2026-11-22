Tres hombres fueron detenidos este viernes tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Mendoza en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, en el marco de una investigación por un robo agravado cometido bajo la modalidad de falsa compra pactada.
Tres detenidos y secuestro de armas tras allanamientos en el barrio La Gloria
El operativo se realizó tras un asalto por una compra pactada. Secuestraron dos revólveres, más de 100 municiones, marihuana y un joystick de PlayStation 4
Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz (UID) en domicilios ubicados en las manzanas E y F del complejo habitacional. Como resultado de los registros, los uniformados lograron desarticular a los presuntos autores y secuestrar importante material probatorio.
Armas, municiones y el elemento robado
Durante las requisas en las viviendas allanadas, el personal policial incautó dos revólveres uno calibre 32 largo y otro calibre 22 largo, más de 100 municiones de distintos calibres y una cantidad no especificada de marihuana.
Además, los efectivos hallaron y secuestraron un joystick azul de PlayStation 4, elemento que figuraba expresamente solicitado en la orden judicial por estar vinculado de manera directa con el asalto denunciado.
El engaño de la compra y el reconocimiento en redes
La causa se originó días atrás a partir de una denuncia radicada en la Oficina Fiscal de Godoy Cruz. Según relató la víctima, había acordado la compra de una consola de videojuegos en el interior del barrio La Gloria, pero al arribar al punto de encuentro fue emboscada por tres sujetos armados que le robaron el equipo.
Con el avance de las tareas investigativas, el damnificado logró identificar a dos de los presuntos asaltantes a través de perfiles en redes sociales, dato clave que permitió a los pesquisas individualizar los domicilios y solicitar los allanamientos. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
En pocas palabras
- Allanamientos en La Gloria: se realizaron operativos policiales en el barrio con tres detenidos y secuestro de armas.
- Material secuestrado: incautaron dos revólveres, más de 100 municiones, marihuana y un joystick de PlayStation 4.
- Causa: la investigación se inició tras un robo agravado por falsa compra pactada en Godoy Cruz.