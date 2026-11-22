Además, los efectivos hallaron y secuestraron un joystick azul de PlayStation 4, elemento que figuraba expresamente solicitado en la orden judicial por estar vinculado de manera directa con el asalto denunciado.

La víctima había reconocido a dos de los presuntos autores a través de redes sociales tras ser emboscada a punta de pistola.

El engaño de la compra y el reconocimiento en redes

La causa se originó días atrás a partir de una denuncia radicada en la Oficina Fiscal de Godoy Cruz. Según relató la víctima, había acordado la compra de una consola de videojuegos en el interior del barrio La Gloria, pero al arribar al punto de encuentro fue emboscada por tres sujetos armados que le robaron el equipo.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia junto con las armas, las municiones y el joystick secuestrados.

Con el avance de las tareas investigativas, el damnificado logró identificar a dos de los presuntos asaltantes a través de perfiles en redes sociales, dato clave que permitió a los pesquisas individualizar los domicilios y solicitar los allanamientos. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia.