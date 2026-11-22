Manejaba borracho, cayó con su auto a un canal en Maipú y quedó detenido
Ocurrió durante la madrugada en calles Serpa y Mitre. El test de alcoholemia al conductor de 50 años dio 1,91 gramos, casi cuatro veces más de lo permitido
El siniestro vial se produjo alrededor de las 5.05 en la intersección de calles Serpa y Mitre, en jurisdicción de la Comisaría 49°. Tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre un rodado dentro de un cauce, personal policial se desplazó rápidamente hasta el lugar.
Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil Ford Escort, en el que circulaba únicamente su conductor, había desbarrancado y terminado dentro del canal, aunque sin que se registraran heridos de gravedad ni terceros involucrados.
Casi cuatro veces el límite permitido
Tras asistir al automovilista, los uniformados le practicaron el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el máximo de 0,5 g/l establecido por la normativa vigente en Mendoza para conductores particulares.
Ante la infracción, el hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a sede policial. En el caso tomó intervención el Juzgado Contravencional, que dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9.099 (Código Contravencional de la Provincia de Mendoza).
En pocas palabras
- Detenido por alcoholemia: un conductor de 50 años fue arrestado tras caer con su auto a un canal.
- Nivel de alcohol: el test arrojó 1,91 g/l, casi cuatro veces el máximo permitido.
- Sin heridos graves: el siniestro ocurrió en Maipú y no hubo lesionados de consideración.