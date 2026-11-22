El siniestro vial se produjo alrededor de las 5.05 en la intersección de calles Serpa y Mitre, en jurisdicción de la Comisaría 49°. Tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre un rodado dentro de un cauce, personal policial se desplazó rápidamente hasta el lugar.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 5 de la madrugada en la intersección de calles Serpa y Mitre, en jurisdicción de la Comisaría 49° de Maipú.

Al arribar, los efectivos constataron que un automóvil Ford Escort, en el que circulaba únicamente su conductor, había desbarrancado y terminado dentro del canal, aunque sin que se registraran heridos de gravedad ni terceros involucrados.