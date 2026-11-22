Tras el llamado a la línea de emergencias, personal de la Comisaría 36° montó un rastrillaje por las inmediaciones y logró dar con el sospechoso en la plaza del barrio Cristo Redentor. Durante la requisa, los uniformados hallaron el dinero robado entre sus prendas.

El detenido, cuenta con un frondoso prontuario que incluye múltiples causas por robo simple y agravado, daños, lesiones, pedidos de paradero vigentes y antecedentes por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple. Quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Las Heras.

Efectivos de la Comisaría 36° rastrillaron la zona de Las Heras y detuvieron en el barrio Cristo Redentor a un sujeto de 33 años que había amenazado a una empleada para robarle dinero.

Dos detenidos tras saquear un local en pleno centro

Casi en simultáneo, a las 18.20, transeúntes alertaron a efectivos de la Unidad Operativa de Patrullaje (UOP) y Comisaría 1° sobre un robo ocurrido en el comercio "Palomar", situado en la intersección de calles Rioja y Córdoba, en Ciudad, propiedad de un hombre de 35 años.

Con las descripciones aportadas por los testigos, los policías patrullaron el microcentro y lograron interceptar a dos sospechosos en el cruce de calles Godoy Cruz y 9 de Julio. En poder de los individuos secuestraron dos juegos de sábanas, dos billeteras y dos cortinas sustraídas del local.

Los aprehendidos tienen reiterados antecedentes por hurtos, robos en grado de tentativa, amenazas y robo de vehículos. Intervino la Oficina Fiscal en turno.

Tras un patrullaje preventivo por el microcentro mendocino, uniformados de la Comisaría 1° interceptaron a dos hombres de 31 años que habían robado mercadería de un comercio.

Sorprendido dentro de una vidriería durante la madrugada

El tercero de los hechos se registró a las 3.45 de la madrugada en un comercio de venta de vidrios ubicado en calle Ituzaingó 2473, también en Capital, perteneciente a un hombre de 64 años.

Personal policial intervino durante la madrugada en una vidriería de calle Ituzaingó al 2400 y sorprendió in fraganti a un hombre de 39 años dentro del local.

Un llamado al 911 advirtió sobre movimientos sospechosos dentro del inmueble. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una de las hojas de la puerta de ingreso había sido dañada. Al inspeccionar el salón comercial, sorprendieron in fraganti a quien llevaba una mochila con tres bisagras pertenecientes al local.

Al verificar sus datos, se comprobó que el sujeto registraba causas previas desde 2009 por robo simple y agravado, tenencia ilegal de arma de fuego, encubrimiento, tentativa de evasión, infracción a la Ley de Estupefacientes y lesiones leves dolosas. Quedó detenido a disposición de la Oficina Fiscal Capital.