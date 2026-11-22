Tres comercios de Ciudad y Las Heras fueron blanco de robos en distintas franjas horarias, dejando como saldo cuatro hombres detenidos todos con un extenso historial judicial y la recuperación de los elementos y el dinero sustraídos a los damnificados.
Por amenazas y robos en tres comercios de Ciudad y Las Heras detuvieron a 4 delincuentes
Tres locales de Ciudad y Las Heras fueron blanco de robos y amenazas. La Policía logró detener a cuatro hombres con antecedentes y recuperar la mercadería
Los operativos se desplegaron tras llamados al 911 y alertas de vecinos, permitiendo que los efectivos de la Policía de Mendoza interceptaran a los responsables a pocas cuadras o incluso dentro de los mismos locales afectados.
Amenazó a una empleada en Las Heras para robarle la recaudación
Uno de los episodios más tensos ocurrió alrededor de las 18.40 en un local de indumentaria denominado "XD", ubicado en la esquina de calles Lisandro Moyano y Mathus Hoyos, en Las Heras. Allí, una empleada de 35 años fue amenazada por un delincuente que le exigió el dinero de la caja registradora y escapó con 3.500 pesos.
Tras el llamado a la línea de emergencias, personal de la Comisaría 36° montó un rastrillaje por las inmediaciones y logró dar con el sospechoso en la plaza del barrio Cristo Redentor. Durante la requisa, los uniformados hallaron el dinero robado entre sus prendas.
El detenido, cuenta con un frondoso prontuario que incluye múltiples causas por robo simple y agravado, daños, lesiones, pedidos de paradero vigentes y antecedentes por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple. Quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Las Heras.
Dos detenidos tras saquear un local en pleno centro
Casi en simultáneo, a las 18.20, transeúntes alertaron a efectivos de la Unidad Operativa de Patrullaje (UOP) y Comisaría 1° sobre un robo ocurrido en el comercio "Palomar", situado en la intersección de calles Rioja y Córdoba, en Ciudad, propiedad de un hombre de 35 años.
Con las descripciones aportadas por los testigos, los policías patrullaron el microcentro y lograron interceptar a dos sospechosos en el cruce de calles Godoy Cruz y 9 de Julio. En poder de los individuos secuestraron dos juegos de sábanas, dos billeteras y dos cortinas sustraídas del local.
Los aprehendidos tienen reiterados antecedentes por hurtos, robos en grado de tentativa, amenazas y robo de vehículos. Intervino la Oficina Fiscal en turno.
Sorprendido dentro de una vidriería durante la madrugada
El tercero de los hechos se registró a las 3.45 de la madrugada en un comercio de venta de vidrios ubicado en calle Ituzaingó 2473, también en Capital, perteneciente a un hombre de 64 años.
Un llamado al 911 advirtió sobre movimientos sospechosos dentro del inmueble. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una de las hojas de la puerta de ingreso había sido dañada. Al inspeccionar el salón comercial, sorprendieron in fraganti a quien llevaba una mochila con tres bisagras pertenecientes al local.
Al verificar sus datos, se comprobó que el sujeto registraba causas previas desde 2009 por robo simple y agravado, tenencia ilegal de arma de fuego, encubrimiento, tentativa de evasión, infracción a la Ley de Estupefacientes y lesiones leves dolosas. Quedó detenido a disposición de la Oficina Fiscal Capital.
En pocas palabras
- Tres comercios: tres comercios de Ciudad y Las Heras fueron robados, resultando en cuatro aprehendidos.
- Hechos delictivos: los robos ocurrieron en distintos horarios, con recuperación de elementos y dinero sustraídos.
- Modus operandi: los delincuentes amenazaron a empleados o ingresaron a los locales para sustraer mercadería y efectivo.