Persecución a campo traviesa y caída sobre las piedras

El seguimiento se extendió durante unos 800 metros, hasta que los policías lograron interceptar el rodado en las inmediaciones de unas instalaciones de Aguas Mendocinas. En ese punto, los dos ocupantes abandonaron el vehículo y continuaron la fuga corriendo.

El acompañante logró perderse de vista rápidamente en una zona con abundante maleza. En tanto, el conductor identificado posteriormente como Marcelo Arnaldo Coria Márquez, oriundo del barrio Sol y Sierra de Godoy Cruz corrió hacia el Sur, arrojó un teléfono celular contra una pared para descartarlo y, al atravesar un sector pedregoso, tropezó y cayó pesadamente, golpeándose la cabeza contra las rocas.

Efectivos del Grupo Operativo de Motos iniciaron el seguimiento en Ruta Panamericana y calle La Unión, extendiéndose por unos 800 metros a campo traviesa en Luján de Cuyo.

A pesar de la lesión, el sospechoso ofreció resistencia cuando los policías intentaron reducirlo, por lo que debió ser controlado mediante el uso de la fuerza pública.

Un auto desguazado y con patente falsa

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó al herido primero al Hospital Paroissien y luego al Hospital Central, donde fue asistido por un traumatismo de cráneo. Tras recibir el alta médica, quedó alojado en la Comisaría 11°.

Tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante la fuga, el detenido fue trasladado al Hospital Central y, luego de recibir el alta médica, quedó alojado en la Comisaría 11°.

Al peritar el Volkswagen Gol Trend, los efectivos constataron que estaba parcialmente desguazado y llevaba una chapa patente apócrifa. Sin embargo, al verificar el grabado de los cristales confirmaron que tenía pedido de secuestro por un hurto agravado denunciado el pasado miércoles 18 en la misma zona de Chacras de Coria.