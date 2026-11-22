Un hombre de 35 años sufrió un traumatismo de cráneo y terminó hospitalizado luego de protagonizar una intensa persecución policial en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, a bordo de un auto robado que circulaba sin asientos y con las luces apagadas. Tras recibir asistencia médica, el sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras que su cómplice logró escapar entre la vegetación.
Persecución en Luján de Cuyo: escapaba en un auto robado, se golpeó la cabeza y fue detenido
Un hombre de 35 años fue detenido luego de una persecución a campo traviesa en Chacras de Coria. Al intentar huir a pie, tropezó y cayó sobre unas piedras. Su cómplice logró escapar
El hecho ocurrió este viernes minutos antes de las 23, cuando efectivos del Grupo Operativo de Motos realizaban un patrullaje preventivo por la Ruta Panamericana. A la altura del cruce con calle La Unión, los uniformados divisaron un Volkswagen Gol Trend gris sin luces ni butacas y le dieron la voz de alto mediante sirenas y balizas.
Lejos de detenerse, el conductor aceleró hacia la lateral de la ruta, ingresó a un callejón y continuó la huida por un descampado lindante con el barrio Virgen de Guadalupe.
Persecución a campo traviesa y caída sobre las piedras
El seguimiento se extendió durante unos 800 metros, hasta que los policías lograron interceptar el rodado en las inmediaciones de unas instalaciones de Aguas Mendocinas. En ese punto, los dos ocupantes abandonaron el vehículo y continuaron la fuga corriendo.
El acompañante logró perderse de vista rápidamente en una zona con abundante maleza. En tanto, el conductor identificado posteriormente como Marcelo Arnaldo Coria Márquez, oriundo del barrio Sol y Sierra de Godoy Cruz corrió hacia el Sur, arrojó un teléfono celular contra una pared para descartarlo y, al atravesar un sector pedregoso, tropezó y cayó pesadamente, golpeándose la cabeza contra las rocas.
A pesar de la lesión, el sospechoso ofreció resistencia cuando los policías intentaron reducirlo, por lo que debió ser controlado mediante el uso de la fuerza pública.
Un auto desguazado y con patente falsa
Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó al herido primero al Hospital Paroissien y luego al Hospital Central, donde fue asistido por un traumatismo de cráneo. Tras recibir el alta médica, quedó alojado en la Comisaría 11°.
Al peritar el Volkswagen Gol Trend, los efectivos constataron que estaba parcialmente desguazado y llevaba una chapa patente apócrifa. Sin embargo, al verificar el grabado de los cristales confirmaron que tenía pedido de secuestro por un hurto agravado denunciado el pasado miércoles 18 en la misma zona de Chacras de Coria.
En pocas palabras
- Persecución policial: un hombre de 35 años fue detenido tras escapar en un auto robado.
- Accidente y detención: cayó sobre piedras al huir a pie, sufriendo traumatismo de cráneo.
- Cómplice prófugo: un acompañante logró escapar a pie entre la vegetación de la zona.