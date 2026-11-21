Una familia de Buenos Aires llegó a Mendoza con la ilusión de acompañar a su niño de 11 años en una competencia de bicicletas, pero un robo frustró la buena experiencia. Delincuentes rompieron una de las ventanillas de la camioneta familiar y se llevaron la bicicleta del pequeño deportista, además de los cascos y las protecciones que necesitaba para competir.
Llegaron a Mendoza para una competencia y les robaron la bicicleta de su niño de 11 años
La familia vino de Buenos Aires. En medio de la angustia por el robo, un amigo le prestó su bicicleta para que no se pierda el desafío
El hecho ocurrió durante la noche del jueves 19 de noviembre. La familia había estacionado el vehículo cerca del restaurante Onda Libre, ubicado en Las Heras 446 de Ciudad. Cuando salieron, a las 23.29, encontraron el vidrio roto y descubrieron que les habían robado todos los elementos deportivos que estaban en el interior.
Una bicicleta de 4.000 dólares y el mal momento de la familia
Emiliano Coria, papá del chico, contó a Diario UNO que realizaron la denuncia ante la Policía Turística y que también acercaron registros de cámaras de seguridad aportados por vecinos de la zona.
"Nos dijeron que era difícil encontrar la bicicleta y que las personas no se veían bien en el video, pero la verdad es que se ven perfectamente", cuestionó el hombre, que manifestó su malestar por la respuesta que recibieron.
La bicicleta marca Bicicross para BMX está valuada en unos 4.000 dólares y tiene una particularidad: es un rodado especialmente calibrado para las características y necesidades del niño que compite. Por eso, recuperarla no se trata solamente de una cuestión económica. También significa recuperar una herramienta de entrenamiento y competencia que no puede reemplazarse fácilmente por cualquier otra.
Sin embargo, para Emiliano, el problema va más allá del valor de lo robado. La familia ya había visitado Mendoza dos años atrás y, según contó, la experiencia que encontraron esta vez fue muy diferente y por supuesto, muy mala.
Un amigo de Santiago del Estero le prestó su bicicleta
En medio de la mala noticia apareció un gesto que permitió que el viaje no terminara también con la frustración de perderse la competencia. Un amigo del pequeño deportista, que vive en Santiago del Estero, le ofreció prestarle su bicicleta para que pueda participar del torneo.
Aunque el rodado que utiliza el chico está especialmente adaptado a sus condiciones para competir, la familia valoró especialmente la solidaridad del otro niño, que no dudó en ofrecerle su bicicleta para que pudiera estar presente en la pista.
Así, mientras intentan recuperar los elementos robados, el pequeño mantiene la posibilidad de participar de una competencia para la que había viajado especialmente desde Buenos Aires.
Mendoza recibe a más de 250 pilotos
La competencia se desarrolla durante este fin de semana, del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, con la organización del Club ACBIM y la participación de más de 250 pilotos de distintos puntos del país.
La pista está ubicada frente al Cerro de la Gloria, en el parque General San Martín, donde se reúnen deportistas de distintas categorías para disputar las pruebas y definir a los campeones de cada división.
Los entrenamientos comenzaron el viernes, mientras que el sábado 21 y el domingo 22 están destinados a las competencias y las premiaciones de los ocho mejores de cada categoría. El torneo incluye divisiones que abarcan desde los chicos de 4 años hasta competidores mayores de 60.
En pocas palabras
- Robo de bicicleta: una familia de Buenos Aires sufrió el robo de la bicicleta de su niño de 11 años en Mendoza.
- Solidaridad: un amigo de la familia le prestó su bicicleta al niño para que pueda participar de una competencia.
- Competencia BMX: el evento, que reúne a más de 250 pilotos, se realiza este fin de semana en el parque General San Martín.