"Nos dijeron que era difícil encontrar la bicicleta y que las personas no se veían bien en el video, pero la verdad es que se ven perfectamente", cuestionó el hombre, que manifestó su malestar por la respuesta que recibieron.

La bicicleta marca Bicicross para BMX está valuada en unos 4.000 dólares y tiene una particularidad: es un rodado especialmente calibrado para las características y necesidades del niño que compite. Por eso, recuperarla no se trata solamente de una cuestión económica. También significa recuperar una herramienta de entrenamiento y competencia que no puede reemplazarse fácilmente por cualquier otra.

El robo se cometió a las 23.29 del jueves 19 de noviembre. Ladrones rompieron el vidrio de la camioneta estacionada en calle Mitre casi Las Heras y se llevaron bicicleta, cascos y protecciones.

Sin embargo, para Emiliano, el problema va más allá del valor de lo robado. La familia ya había visitado Mendoza dos años atrás y, según contó, la experiencia que encontraron esta vez fue muy diferente y por supuesto, muy mala.

Vinimos hace dos años y no era así como está ahora. Todos nos vamos mal de Mendoza Vinimos hace dos años y no era así como está ahora. Todos nos vamos mal de Mendoza

Un amigo de Santiago del Estero le prestó su bicicleta

En medio de la mala noticia apareció un gesto que permitió que el viaje no terminara también con la frustración de perderse la competencia. Un amigo del pequeño deportista, que vive en Santiago del Estero, le ofreció prestarle su bicicleta para que pueda participar del torneo.

Aunque el rodado que utiliza el chico está especialmente adaptado a sus condiciones para competir, la familia valoró especialmente la solidaridad del otro niño, que no dudó en ofrecerle su bicicleta para que pudiera estar presente en la pista.

Así, mientras intentan recuperar los elementos robados, el pequeño mantiene la posibilidad de participar de una competencia para la que había viajado especialmente desde Buenos Aires.

Mendoza recibe a más de 250 pilotos

La competencia se desarrolla durante este fin de semana, del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, con la organización del Club ACBIM y la participación de más de 250 pilotos de distintos puntos del país.

La pista está ubicada frente al Cerro de la Gloria, en el parque General San Martín, donde se reúnen deportistas de distintas categorías para disputar las pruebas y definir a los campeones de cada división.

Los entrenamientos comenzaron el viernes, mientras que el sábado 21 y el domingo 22 están destinados a las competencias y las premiaciones de los ocho mejores de cada categoría. El torneo incluye divisiones que abarcan desde los chicos de 4 años hasta competidores mayores de 60.