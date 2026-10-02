Una mendocina destacada ganó la clasificación al Mundial de BMX- Pump Track de Beijing 2026

La maipucina, de Gutiérrez, tiene que viajar el próximo jueves 8 de este mes a Beijing a disputar el mencionado Mundial UCI (Unión Internacional de Ciclismo) de Pump Track, pero no será nada sencillo, por la consuetudinaria falta de apoyo económico de los atletas argentinos para competir en el exterior.

Torres comenzó a correr a a los 10 años y ahí se consagró campeona mendocina y sanjuanina. A los 12 comenzó a integrar la Selección Argentina de BMX. Ha sido 4 veces campeona argentina, Sudamericana en 2025, campeona Latina, subcampeona Panamericana, y este es su primer año en la categoría Junior. También hace cinco años que viene ternada en los Premios Huarpe del Círculo de Periodismo Deportivo, halago que ganó en 2023.

Mendocina destacada. Luz Torres y su trofeo de campeona argentina de Pump Track.

La palabra de una mendocina destacada for export en el BMX

"Tengo una trayectoria muy larga y muy bonita en el bicicross, pero nunca he ido a un Mundial porqué es muy caro, y todo lo hacemos a pulmón con mi familia. Somos 5 hermanos, 2 mujeres y 3 varones. La mayor tiene 27 y vive en España, le sigue otra de 26 que está acá en Mendoza. Luego viene un varón de 23, luego yo (17), uno de 15, y otro de 12. Vivimos con mis dos padres y los dos mas chicos en mi casa de Gutiérrez, Maipú, detalló Luz sobre su entorno familiar.

Respecto a sus estudios, aclaró: "Curso la secundaria en forma virtual, ya que cuando empecé en el Alto Rendimiento, a los 13, en el colegio donde iba no me permitían faltar tanto por el deporte, y como no quería dejar de estudiar, busque la forma de cursar virtualmente". Luego agregó: "Gracias a Dios voy bien con los estudios y con mi carera deportiva. También soy profe en la escuelita para nenes de 2 años en el club (ACEBIM), que andan en camicletas (bicicletas pequeñas sin pedales), y hasta los chicos de 12".

Luz, campeona argentina y sudamericana, rumbo al Mundial 2026 de China.

Campeona argentina y sudamericana en Neuquén y pasaje a China

Respecto a su clasificación al Mundial 2026 de Pump Track, contó: "Sabía que era el Campeonato Argentino y Sudamericano que clasifica para Mundial, pero siendo sincera, no fui a buscar ninguno de los títulos porqué no sabia con qué me iba a encontrar, era algo nuevo que iba a hacer", confesó Luz, para sumar: "Pero gracias a Dios se me dieron las cosas, salí campeona, y me gané el pasaje completo para ir al Mundial en Beijing, China, que se corre desde el 16 de octubre. Pero la semana previa y evento completo empieza el 12 y termina el 18".

"Tengo 17 años, pero voy a China con las chicas de la categoría Elite, que empiezan desde los 20- 21 años. Va a ser todo muy nuevo para mi también porqué realmente voy a estar en otro nivel, a diferencia de lo que he venido haciendo acá en Argentina", Luz Torres sobre el Mundial de BMX "Tengo 17 años, pero voy a China con las chicas de la categoría Elite, que empiezan desde los 20- 21 años. Va a ser todo muy nuevo para mi también porqué realmente voy a estar en otro nivel, a diferencia de lo que he venido haciendo acá en Argentina", Luz Torres sobre el Mundial de BMX

Incursionando en este nueva modalidad del BMX, el Pump Track, explicó: "Hace poco la UCI creó esta disciplina pero no es olímpica aún. Yo venía compitiendo en el BMX Race, pero el Pump era algo que conocía ya que lo usábamos como entrenamiento", destacó Luz.

"Estoy muy feliz de lo que estoy viviendo en este momento, es realmente un sueño. Nunca pensé que de un día para otro me iba a cambiar tanto la vida como ocurrió hace un mes al consagrarme campeona argentina y sudamericana y poder ir a la final del Mundial para representar a Argentina y Mendoza. Estoy haciendo una preparación muy fuerte y muy compleja para este certamen en Beijing, pero estoy muy feliz con todo", indicó muy orgullosa la maipucina.

Sobre la complicada situación de los recursos económicos para viajar a competir, señaló: "Para poder viajar tuvimos que juntar dinero, algo hemos logrado y mejorado de lo que fue al principio, pero no alcanza aún. Me he ganado el pasaje completo al Mundial, ya que la organización me costea todos los gastos, pero como soy menor de edad, tengo que ir con un acompañante mayor. En este caso yo voy a ir con mi tío, y debo juntar entre 10 y 12 millones de pesos, para los gastos y que pueda estar conmigo en todo lo que significa moverse en el torneo".

Consultada sobre si tiene apoyo privado (estatal no tiene) respondió: "Se han sumado dos personas, que han emprendido ahora con sus negocios y han aportado para este viaje. Pero es complicado llegar a conseguir un sponsor que cubra todos los gastos en este deporte, que es lo que mas cuesta", finalizó Luz Torres.