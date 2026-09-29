La Natural Race convocó a más de 2.700 amantes del trail running en su quinta edición

La realización de la Natural Race, organizada por Vaypol, volvió a poner en valor el potencial de Mendoza para el desarrollo del turismo deportivo y de naturaleza, a partir de una propuesta que permite disfrutar de algunos de los paisajes más representativos de la provincia.

El Parque Deportivo de Montaña y el Teatro Griego Frank Romero Day fueron el escenario de la parte final de la competencia y la premiación, respectivamente.

La competencia contó con seis distancias (7 kilómetros, 12, 15, 21, 42 y 60 kilómetros) adaptadas a diferentes niveles de preparación. Las más exigentes fueron la ultra de 60 kilómetros y la maratón de 42 kilómetros cuyos recorridos tuvieron su largada en la costa norte del Dique Potrerillos y atravesaron distintos puntos de la precordillera y el piedemonte, entre ellos la Pampa de los Ñangos, el Cerro Alfalfar y el Puesto del Indio, hasta llegar al Parque Deportivo de Montaña y al teatro Griego Frank Romero Day.

Los resultados de la Natural Race 5ª edición

60K

Mujeres

1° María Eugenia Gabrielli: 10h 18’ 05”

2° Vanina Yúdica: 10h 36’ 40”

3° Natalia Garmendia: 11h 17’ 42”

Varones

1° Franco Oro: 7h 03’ 41”

2° Jesús Muñoz: 7h 29’ 38”

3° Brian Colombatti: 8h 53’ 40”

Más de 2.700 corredores le dieron vida a esta tradicional competencia del Trail Running disputada en las serranías y piedemonte del Gran Mendoza.

42K

Mujeres

1° María Emilce Giménez: 6h 11’ 25”

2° Ma. de los Ángeles Giménez: 6h 29’ 11”

3° Eve Arbitelli: 6h 43’01”

Varones

1° Fabricio Corro: 4h 42’ 51”

2° Facundo Nuñer: 5h 00’ 13”

3° Carlos Becerra: 5h 05’ 32”

21K

Mujeres

1° Sol Andreucetti: 2h 25’ 04”

2° María Belén Cabrera: 2h 29 ’30”

3° Marilyn Fontana: 2h 32’ 42”

Varones

1° Brian Burgos: 1h 54’ 15”

2° Alexis Corrías: 1h 54’ 48”

3° Elías Muñoz: 2h 01’ 20”

15K

Mujeres

1° Rocío Olguín, 1h 49’ 09”

2° Emiliana González, 1h 59’ 16”

3° Josefina Escobar, 2h 01’ 40”

Varones

1° Laureano Quiroga: 1h 27’ 32”

2° Danilo Brito: 1h 30’ 47”

3° Rodrigo Durán: 1h 32 ’24”

12K

Mujeres

1° Yanina Moreno: 1h 18 ’56”

2° Zoe González: 1h 24’ 54”

3° Eugenia Videla: 1h 28’ 44”

Varones

1° Juan Martín Fernández: 1h 15’ 57”

2° Facundo Jofré: 1h 18’ 17”

3° Paolo Pizzolatto: 1h 18’ 19”

7K

Mujeres

1° Brenda Muñoz: 40’ 59”

2° Luciana Camenforte: 41’ 45”

3° Silvia Dalmaso: 42’ 33”

Varones

1° Javier Berón: 34’ 40”

2° Augusto Negri: 36’ 40”

3° Iván Leguizamón: 37’ 02”

Consultá los resultados completos en www.naturalrace.com.ar