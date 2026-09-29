Creciendo año a año, la Natural Race resultó un éxito por la convocatoria en su quinta edición. La exigente prueba de trail running se disputó por senderos de montaña que unieron las costas del Dique Potrerillos con el Parque de Montaña de nuestra capital. La convocatoria de atletas superó los 2.700 participantes en las diversas categorías y distancias de recorrido.
La Natural Race convocó a más de 2.700 amantes del trail running en su quinta edición
Transitando sierras y el Parque Deportivo de Montaña, se corrió el Natural Race. Los 60K del trail running fueron ganados por María Gabrielli y Franco Oro
La competencia más exigente -prueba de élite- los 60 Kilómetros, fue ganada este domingo por la corredora local María Eugenia Gabrielli y el sanjuanino Franco Oro. Gabrielli registró un tiempo de 10 horas 18 minutos y 05 segundos (10h 18’ 05”), mientras que Oro cronometró para los 60K, 7h 03’ 41”.
Fin de fiesta para la Natural race en el Frank Romero Day
El Teatro Griego Frank Romero Day y el Parque Deportivo de Montaña de la Municipalidad de la Capital de Mendoza, fue el epicentro general de la competencia y concentró la llegada de todas las distancias que atravesaron distintos puntos del piedemonte mendocino.
La realización de la Natural Race, organizada por Vaypol, volvió a poner en valor el potencial de Mendoza para el desarrollo del turismo deportivo y de naturaleza, a partir de una propuesta que permite disfrutar de algunos de los paisajes más representativos de la provincia.
La competencia contó con seis distancias (7 kilómetros, 12, 15, 21, 42 y 60 kilómetros) adaptadas a diferentes niveles de preparación. Las más exigentes fueron la ultra de 60 kilómetros y la maratón de 42 kilómetros cuyos recorridos tuvieron su largada en la costa norte del Dique Potrerillos y atravesaron distintos puntos de la precordillera y el piedemonte, entre ellos la Pampa de los Ñangos, el Cerro Alfalfar y el Puesto del Indio, hasta llegar al Parque Deportivo de Montaña y al teatro Griego Frank Romero Day.
Los resultados de la Natural Race 5ª edición
60K
Mujeres
- 1° María Eugenia Gabrielli: 10h 18’ 05”
- 2° Vanina Yúdica: 10h 36’ 40”
- 3° Natalia Garmendia: 11h 17’ 42”
Varones
1° Franco Oro: 7h 03’ 41”
2° Jesús Muñoz: 7h 29’ 38”
3° Brian Colombatti: 8h 53’ 40”
42K
Mujeres
- 1° María Emilce Giménez: 6h 11’ 25”
- 2° Ma. de los Ángeles Giménez: 6h 29’ 11”
- 3° Eve Arbitelli: 6h 43’01”
Varones
- 1° Fabricio Corro: 4h 42’ 51”
- 2° Facundo Nuñer: 5h 00’ 13”
- 3° Carlos Becerra: 5h 05’ 32”
21K
Mujeres
- 1° Sol Andreucetti: 2h 25’ 04”
- 2° María Belén Cabrera: 2h 29 ’30”
- 3° Marilyn Fontana: 2h 32’ 42”
Varones
- 1° Brian Burgos: 1h 54’ 15”
- 2° Alexis Corrías: 1h 54’ 48”
- 3° Elías Muñoz: 2h 01’ 20”
15K
Mujeres
- 1° Rocío Olguín, 1h 49’ 09”
- 2° Emiliana González, 1h 59’ 16”
- 3° Josefina Escobar, 2h 01’ 40”
Varones
- 1° Laureano Quiroga: 1h 27’ 32”
- 2° Danilo Brito: 1h 30’ 47”
- 3° Rodrigo Durán: 1h 32 ’24”
12K
Mujeres
- 1° Yanina Moreno: 1h 18 ’56”
- 2° Zoe González: 1h 24’ 54”
- 3° Eugenia Videla: 1h 28’ 44”
Varones
- 1° Juan Martín Fernández: 1h 15’ 57”
- 2° Facundo Jofré: 1h 18’ 17”
- 3° Paolo Pizzolatto: 1h 18’ 19”
7K
Mujeres
- 1° Brenda Muñoz: 40’ 59”
- 2° Luciana Camenforte: 41’ 45”
- 3° Silvia Dalmaso: 42’ 33”
Varones
- 1° Javier Berón: 34’ 40”
- 2° Augusto Negri: 36’ 40”
- 3° Iván Leguizamón: 37’ 02”
Consultá los resultados completos en www.naturalrace.com.ar
En pocas palabras
- Éxito de convocatoria: La quinta edición de la Natural Race reunió a más de 2.700 corredores de trail running.
- Ganadores 60K: María Gabrielli y Franco Oro se impusieron en la exigente prueba de 60 kilómetros.
- Recorrido y alcance: La competencia atravesó sierras y el Parque Deportivo de Montaña, promoviendo el turismo deportivo.