El Judo tendrá su gran fiesta en nuestro medio, con la presencia de más de 250 judocas procedentes de 20 clubes de Argentina y Chile, disputando el próximo 10 de octubre en Guaymallén una de las competencia de judo más importantes del país: el XIX Torneo Abierto de Judo Andes Talleres, organizado por Judo Talleres.
Mendoza recibe el XIX Torneo Abierto de Judo Andes Talleres- Copa Diario UNO
El polideportivo Nicolino Locche de Guaymallén será la sede del Torneo Abierto de Judo Andes Talleres, donde se pone en juego nuevamente la Copa Diario UNO
El polideportivo Nicolino Locche de la Municipalidad de Guaymallén albergará este año a uno de los torneos más prestigioso y tradicional del calendario mendocino de judo. Allí estará nuevamente en juego la Copa Diario UNO, que el año pasado fue ganada por el club anfitrión, y la Copa Juan Estebenez.
El Torneo Abierto de Judo Andes Talleres se disputa en Guaymallén
El Polideportivo Nicolino Locche, ubicado en Amigorena 6950, Capilla del Rosario, Guaymallén, será escenario del Abierto de Judo Andes Talleres, que este año convocará a más de 250 deportistas y pertenecientes a unos 20 clubes, procedentes de San Juan, San Luis, Córdoba, La Rioja, Chile, y Mendoza, entre otras delegaciones.
De este certamen competirán todas las categorías de este arte marcial japonés, y contará con la fiscalización de la Federación Mendocina de Judo, la organización del Club Andes Talleres, y la Municipalidad de Guaymallén brindando el apoyo logístico necesario.
Una competencia clave antes del Torneo Nacional de Judo
Uno de los principales atractivos de esta edición es el alto nivel competitivo que crece con cada edición de este certamen próximo a cumplir dos décadas. El torneo se desarrollará en la previa del Torneo Nacional de Judo, convirtiéndose en una importante instancia de preparación para los deportistas que próximamente competirán a nivel nacional.
La presencia de judocas y clubes provenientes de distintas provincias y de Chile permitirá a los competidores medirse con nuevos rivales y llegar al Nacional con mayor experiencia y ritmo de competencia al medirse con luchadores de gran nivel, provenientes de provincias de la región y también de Chile.
Desde Judo Talleres destacan la importancia de continuar generando espacios de competencia que permitan a los deportistas adquirir experiencia, fortalecer vínculos entre clubes y contribuir al crecimiento del judo en Mendoza.
Para inscripciones y contacto: Néstor Tejerina, teléfono 261 561 7113.
En pocas palabras
- Torneo de Judo: Mendoza será sede del XIX Torneo Abierto de Judo Andes Talleres el 10 de octubre en el polideportivo Nicolino Locche, con la disputa de la Copa Diario UNO.
- Participación Internacional: El evento reunirá a más de 250 judocas de 20 clubes de Argentina y Chile, ofreciendo una competencia de alto nivel.
- Preparación Clave: El torneo servirá como preparación para el próximo Torneo Nacional de Judo, permitiendo a los competidores medirse antes de la instancia nacional.