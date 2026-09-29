Mendoza recibe el XIX Torneo Abierto de Judo Andes Talleres- Copa Diario UNO

De este certamen competirán todas las categorías de este arte marcial japonés, y contará con la fiscalización de la Federación Mendocina de Judo, la organización del Club Andes Talleres, y la Municipalidad de Guaymallén brindando el apoyo logístico necesario.

Una competencia clave antes del Torneo Nacional de Judo

Uno de los principales atractivos de esta edición es el alto nivel competitivo que crece con cada edición de este certamen próximo a cumplir dos décadas. El torneo se desarrollará en la previa del Torneo Nacional de Judo, convirtiéndose en una importante instancia de preparación para los deportistas que próximamente competirán a nivel nacional.

La presencia de judocas y clubes provenientes de distintas provincias y de Chile permitirá a los competidores medirse con nuevos rivales y llegar al Nacional con mayor experiencia y ritmo de competencia al medirse con luchadores de gran nivel, provenientes de provincias de la región y también de Chile.

Desde Judo Talleres destacan la importancia de continuar generando espacios de competencia que permitan a los deportistas adquirir experiencia, fortalecer vínculos entre clubes y contribuir al crecimiento del judo en Mendoza.

Para inscripciones y contacto: Néstor Tejerina, teléfono 261 561 7113.