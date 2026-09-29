Juanjo Gutiérrez, seleccionador de España, confirmó los ocho nombres para el próximo mundial de pádel. La lista apuesta por un estilo netamente ofensivo, sumando nuevas piezas para potenciar el ataque.
La pareja de pádel que más asusta a Argentina antes del mundial: un experto opina si jugarán en la final o no
El técnico de España analiza reunir a los ex número uno del pádel. El peso de los antecedentes y la mirada táctica de un especialista
Durante la presentación oficial, el entrenador no esquivó el gran interrogante táctico del certamen. Aseguró que resulta muy probable volver a ver juntos en pista a Alejandro Galán junto a Juan Lebrón.
¿Podrán jugar juntos?
El director técnico asume que los jugadores comprenderán las necesidades colectivas por encima de las individuales. La expectativa mediática nace por la polémica disolución del binomio a principios de 2024.
Tras un torneo disputado en Qatar, un comportamiento antideportivo del andaluz colmó la paciencia del madrileño. Aquel episodio derivó en el fin de un proyecto dominante que se sostuvo durante cuatro temporadas en la cima del circuito.
Pese a la ruidosa separación, el combinado europeo logró reunirlos para disputar la final del mundial 2024. La apuesta táctica no alcanzó para asegurar el festejo. En aquella definición internacional, Argentina demostró supremacía, ganó la serie decisiva por 2 a 1 y se quedó con el título. Gutiérrez reconoció públicamente la superioridad estadística actual de sus grandes rivales sudamericanos.
La mirada de un experto del pádel
Las recientes declaraciones del seleccionador generaron respuestas inmediatas en el ambiente. Seba Nerone abordó la controversia durante una transmisión del medio VeinteDiez. El exjugador descartó por completo la posibilidad de utilizar a la famosa dupla en una instancia decisiva. "No creo que jueguen en la final. Esto ya te lo digo yo", afirmó de manera categórica.
El especialista argumentó que el historial reciente vuelve inviable repetir la fórmula contra potencias deportivas. Para el comentarista, juntar a los excompañeros solo tendría lógica táctica durante los cruces iniciales frente a países de menor jerarquía. En esos escenarios favorables, bromeó, incluso contarían con margen suficiente para invertir de lado sus posiciones habituales.
En pocas palabras
- Selección de España: El técnico Juanjo Gutiérrez definió los 8 jugadores para el mundial de pádel con un estilo ofensivo.
- Dúo Galán-Lebrón: Es probable que Alejandro Galán y Juan Lebrón jueguen juntos, a pesar de su separación en 2024.
- Análisis experto: El exjugador Seba Nerone duda que la pareja juegue junta en una final, citando el historial reciente contra Argentina.