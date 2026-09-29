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Mendocinos por el mundo

Santiago Lorenzo encabezó la cosecha mendocina de medallas en los Juegos Suramericanos 2026

Santiago Lorenzo obtuvo 4 medallas en tenis de mesa y fue uno de los representantes mendocinos más destacados en los Juegos Suramericanos 2026

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Las 4 medallas de Lorenzo en tenis de mesa.

Las 4 medallas de Lorenzo en tenis de mesa.

Santiago Lorenzo obtuvo 4 medallas en tenis de mesa y fue uno de los representantes mendocinos más destacados en los Juegos Suramericanos 2026 que se llevaron a cabo en Santa Fe.

"No fue el final que queríamos pero sin dudas que terminamos un torneo increíble, no hay nada cómo jugar en nuestro país y con gente todos los partidos!", manifestó el sanrafaelino en sus redes sociales.

Santiago Lorenzo apunta a los Juegos Panamericanos de Lima del año que viene.

Santiago Lorenzo apunta a los Juegos Panamericanos de Lima del año que viene.

"Gracias a todos los que fueron parte, cuerpo técnico, voluntarios, familias y público que estuvo presente, nos hicieron vivir una experiencia inolvidable", indicó Lorenzo ganador de dos medallas de bronce en doble mixto y por equipos, una de plata en la competencia individual y otra de oro en el doble masculino que compartió con Horacio Cifuentes.

La medalla por equipos también incluyó al mendocino Francisco Sanchi y a Gastón Alto quien antes de la competencia se despidió del staff técnico nacional por diferencias con la conducción de la Federación.

Los mendocinos en los Juegos Suramericanos 2026

Ciclismo

  • Julieta Benedetti: oro en la prueba de ruta
  • Fernando Contreras: oro en mountain bike cross country
  • Lucía Miralles: 5ta en mountain bike cross country
  • Federico Villegas: 8vo en en BMX

Esgrima

  • Jesús Lugones: bronce en espada por equipos y 5to en individual.

Hockey sobre césped

  • Milagros Alastra y Sol Guignet: oro

Gimnasia artística

  • Delfina Estoco: oro por equipos y plata en barras asimétricas.

Hipismo

  • Lucas Mesa: 11mo en la Final B de saltos individual y medalla de plata por equipos.

Pelota

  • Adrián Astorga: obtuvo el bronce en frontball

Taekwondo

  • Mateo Di Leo: medalla de plata en +80kg.

Triatlón

  • Emilia Vargas: 14ta en individual y 4ta en relevos mixtos
  • Sofía De Rosas: 15ta en individual

Remo

  • Martín Mansilla: plata en 8+ masculino; bronce en 4- masculino y 4to en 8+ mixto

Tenis de Mesa

  • Santiago Lorenzo: oro en dobles masculino, bronce en doble mixto, plata en singles y bronce por equipos
  • Francisco Sanchi: 9no en singles, 9no en doble mixto y bronce por equipos

Atletismo

  • Agustín Pinti: 9no en 400m llanos, oro la posta 4x400 mixta y plata en la posta 4x400 masculina.

Beach vóley

  • Bautista Amieva y Maciel Bueno: 9nos en el certamen masculino

Boxeo

  • Delfina Arancibia: bronce en 57kg.

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