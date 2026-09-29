Santiago Lorenzo encabezó la cosecha mendocina de medallas en los Juegos Suramericanos 2026

"No fue el final que queríamos pero sin dudas que terminamos un torneo increíble, no hay nada cómo jugar en nuestro país y con gente todos los partidos!", manifestó el sanrafaelino en sus redes sociales.

Santiago Lorenzo apunta a los Juegos Panamericanos de Lima del año que viene.

"Gracias a todos los que fueron parte, cuerpo técnico, voluntarios, familias y público que estuvo presente, nos hicieron vivir una experiencia inolvidable", indicó Lorenzo ganador de dos medallas de bronce en doble mixto y por equipos, una de plata en la competencia individual y otra de oro en el doble masculino que compartió con Horacio Cifuentes.