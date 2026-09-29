Santiago Lorenzo encabezó la cosecha mendocina de medallas en los Juegos Suramericanos 2026

Santiago Lorenzo obtuvo 4 medallas en tenis de mesa y fue uno de los representantes mendocinos más destacados en los Juegos Suramericanos 2026 que se llevaron a cabo en Santa Fe.
Santiago Lorenzo obtuvo 4 medallas en tenis de mesa y fue uno de los representantes mendocinos más destacados en los Juegos Suramericanos 2026
Santiago Lorenzo obtuvo 4 medallas en tenis de mesa y fue uno de los representantes mendocinos más destacados en los Juegos Suramericanos 2026 que se llevaron a cabo en Santa Fe.
"No fue el final que queríamos pero sin dudas que terminamos un torneo increíble, no hay nada cómo jugar en nuestro país y con gente todos los partidos!", manifestó el sanrafaelino en sus redes sociales.
"Gracias a todos los que fueron parte, cuerpo técnico, voluntarios, familias y público que estuvo presente, nos hicieron vivir una experiencia inolvidable", indicó Lorenzo ganador de dos medallas de bronce en doble mixto y por equipos, una de plata en la competencia individual y otra de oro en el doble masculino que compartió con Horacio Cifuentes.
La medalla por equipos también incluyó al mendocino Francisco Sanchi y a Gastón Alto quien antes de la competencia se despidió del staff técnico nacional por diferencias con la conducción de la Federación.
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