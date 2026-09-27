Inicio Ovación Polideportivo UFC
Con polémica

La fortuna que ganó la argentina Ailín Pérez tras su triunfo frente a la brasileña en la UFC

La peleadora venció por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en la UFC Apex de Las Vegas; de estas manera se afianza en la empresa de artes marciales mixtas y se embolsó una importante cifra en dólares

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
 Ailín Pérez ganó en Las Vegas.
 Ailín Pérez ganó en Las Vegas.

En el terreno de la UFC la proyección económica va de la mano con el éxito sobre la jaula. La peleadora criolla Ailín "Fiona" Pérez continúa escalando posiciones dentro de la organización más prestigiosa del planeta, donde no solo consolida su estatus deportivo sino que además incrementa de forma sustancial sus ingresos por cada presentación internacional.

Su más reciente actuación en suelo norteamericano confirmó que la atleta nacional está lista para los desafíos de máxima jerarquía. Tras superar un cruce exigente frente a una rival de peso, la representante argentina dejó en claro que la oportunidad por el título del mundo se transformó en su único y principal objetivo dentro de la categoría.

Ail&iacute;n P&eacute;rez se qued&oacute; con una pelea con pol&eacute;mica.

Ailín Pérez se quedó con una pelea con polémica.

El triunfo de Ailín Pérez en Las Vegas y el desglose de sus ganancias en la UFC

La velada del sábado 26 de septiembre comenzó con saldo altamente positivo para el deporte nacional en el recinto del UFC Apex, ubicado en Las Vegas. Pérez dio una nueva exhibición de carácter sobre el octágono para imponerse frente a la brasileña Norma Dumont, obteniendo la victoria en las tarjetas con un 29-28 unánime que le permitió abrochar su séptimo festejo consecutivo dentro de la empresa.

Más allá de la alegría en el plano deportivo, la presentación dejó un balance de gran impacto en el aspecto económico, donde la bolsa estimada que percibió la atleta ronda entre los 70.000 y los 100.000 dólares.

Vale hacer un paréntesis clave para destacar que este cálculo se trata de un número aproximado, ya que la UFC nunca revela de forma oficial los contratos ni los montos exactos que cobra cada uno de sus deportistas; no obstante, en sus actuaciones previas en Estados Unidos, Fiona registró pagos base con una estructura de 36.000 dólares por presentarse a combatir, sumados a otros 36.000 dólares extra tras asegurar la victoria sobre la jaula.

Respaldada por esta racha positiva a sus espaldas, la luchadora no solo agranda su billetera en el máximo nivel internacional, sino que además se consolida como una de las referentes indiscutidas de la categoría. Con este resultado a su favor, solo resta esperar los próximos movimientos en la agenda para ver si la ansiada chance titular se concreta en su siguiente choque.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas