La fortuna que ganó la argentina Ailín Pérez tras su triunfo frente a la brasileña en la UFC

Más allá de la alegría en el plano deportivo, la presentación dejó un balance de gran impacto en el aspecto económico, donde la bolsa estimada que percibió la atleta ronda entre los 70.000 y los 100.000 dólares.

Vale hacer un paréntesis clave para destacar que este cálculo se trata de un número aproximado, ya que la UFC nunca revela de forma oficial los contratos ni los montos exactos que cobra cada uno de sus deportistas; no obstante, en sus actuaciones previas en Estados Unidos, Fiona registró pagos base con una estructura de 36.000 dólares por presentarse a combatir, sumados a otros 36.000 dólares extra tras asegurar la victoria sobre la jaula.

Respaldada por esta racha positiva a sus espaldas, la luchadora no solo agranda su billetera en el máximo nivel internacional, sino que además se consolida como una de las referentes indiscutidas de la categoría. Con este resultado a su favor, solo resta esperar los próximos movimientos en la agenda para ver si la ansiada chance titular se concreta en su siguiente choque.