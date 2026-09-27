"Estado crítico": Ángel de Brito reveló cómo se encuentra Daniel Osvaldo

"Ingresó por dolor torácico, presentó derrame pleural y venas tapadas con afectación en una pierna. Fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo", reveló el periodista sobre el severo diagnóstico.

Posteo de Ángel de Brito en "X" sobre el estado de salud actual de Daniel Osvaldo.

El panorama se torna aún más complejo debido a su historial de tabaquismo, lo que ha provocado un compromiso respiratorio severo que requiere asistencia médica constante y sedación.

Además del aspecto estrictamente médico, De Brito dio a conocer detalles sobre la dura situación económica y personal que atraviesa el exdelantero. Según informó el periodista, Daniel Osvaldo no cuenta con obra social, por lo que de la gestión y los costos de su atención médica debió hacerse cargo un hermano que se desempeña como funcionario público.

Actualmente, Osvaldo reside en la localidad bonaerense de Banfield, donde alquila una vivienda en las cercanías de la cancha de fútbol del club local. En este momento, el ex futbolista se encuentra acompañado de forma permanente por sus hermanos Valeria y Jonhy, quienes permanecen en el centro de salud guardando la evolución de las próximas horas.

Daniel Osvaldo recibe el cariño y el acompañamiento de sus hermanos, Valeria y Jonhy.

La salud de Daniel Osvaldo de 38 años, quien tiempo atrás había hecho público su pedido de ayuda respecto a sus batallas contra la depresión y las adicciones, mantiene en vilo al ambiente del espectáculo, a la espera de un nuevo parte médico oficial que indique una mejoría dentro de su estado crítico.