El exfutbolista y músico Daniel Osvaldo atraviesa un momento extremadamente delicado. En las últimas horas, el periodista y conductor de LAM, Ángel de Brito, detalló cuál es el complejo cuadro médico por el cual el exjugador de Boca Juniors y la selección italiana debió ser internado de urgencia e intervenido quirúrgicamente.
"Estado crítico": Ángel de Brito reveló cómo se encuentra Daniel Osvaldo
La salud de Daniel Osvaldo se ha complicado en las últimas horas, obligando a su internación en terapia intensiva
La noticia generó preocupación entre los seguidores de Osvaldo, sus allegados y el ambiente futbolístico, que sigue con atención la evolución de su cuadro en una clínica de la provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el estado de salud de Daniel Osvaldo?
A través de sus redes sociales, el periodista de espectáculos Ángel de Brito precisó las complicaciones de salud que llevaron al exfutbolista a ser ingresado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos.
"Ingresó por dolor torácico, presentó derrame pleural y venas tapadas con afectación en una pierna. Fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo", reveló el periodista sobre el severo diagnóstico.
El panorama se torna aún más complejo debido a su historial de tabaquismo, lo que ha provocado un compromiso respiratorio severo que requiere asistencia médica constante y sedación.
Además del aspecto estrictamente médico, De Brito dio a conocer detalles sobre la dura situación económica y personal que atraviesa el exdelantero. Según informó el periodista, Daniel Osvaldo no cuenta con obra social, por lo que de la gestión y los costos de su atención médica debió hacerse cargo un hermano que se desempeña como funcionario público.
Actualmente, Osvaldo reside en la localidad bonaerense de Banfield, donde alquila una vivienda en las cercanías de la cancha de fútbol del club local. En este momento, el ex futbolista se encuentra acompañado de forma permanente por sus hermanos Valeria y Jonhy, quienes permanecen en el centro de salud guardando la evolución de las próximas horas.
La salud de Daniel Osvaldo de 38 años, quien tiempo atrás había hecho público su pedido de ayuda respecto a sus batallas contra la depresión y las adicciones, mantiene en vilo al ambiente del espectáculo, a la espera de un nuevo parte médico oficial que indique una mejoría dentro de su estado crítico.
En pocas palabras
- Estado de salud: Daniel Osvaldo fue internado en terapia intensiva y operado por complicaciones médicas.
- Detalles del cuadro: presentó dolor torácico, derrame pleural y venas tapadas, con compromiso pulmonar por tabaquismo.
- Situación personal: el exfutbolista atraviesa dificultades económicas y no cuenta con obra social para su atención.