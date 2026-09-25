Daniel Osvaldo fue internado de urgencia: qué se sabe del estado de salud del ex futbolista

"Algunos médicos me explicaron que esto se da por el deterioro del cuerpo y que lo causa la droga. Me dijeron que puede pasar porque la droga puede deteriorar el pulmón. Está muy delicado y aislado en terapia intensiva. La única persona cerca es su hermana. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado", añadió.

Daniel Osvaldo tuvo problemas de salud que lo complicaron.

Los problemas de Daniel Osvaldo con las drogas

Hace mucho tiempo atrás Osvaldo preocupó al mundo futbolístico, ya que compartió en su Instagram una confesión que impactó y conmovió a muchos de sus seguidores. El ex futbolista decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental y la enfermedad por adicciones que estaba transitando.

Daniel Osvaldo tuvo una carrera prolífica, ya que se inició su carrera como futbolista profesional en Huracán de Parque Pattricios. Luego se fue al fútbol iraliano, donde jugó en Inter, Roma y Juventus. Aunque también actuó en el Espanyol de Barcelona, en el Southampton de la Premier League, en el Porto de Portugal y la selección italiana.

También en el 2015 y en el 2016 tuvo un paso por Boca, donde tuvo un conflicto con el por entonces DT xeneize, Guillermo Barros Schelotto.

Alejado del deporte profesional, el futbolista profundizó su faceta como cantante y grabó una serie de discos con su banda de rocanrol Barrio Viejo.