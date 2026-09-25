El nombre de nena de origen persa que vuelve a ser tendencia en Argentina

En ese abanico de opciones, Amira se posiciona como una de las elecciones femeninas más buscadas. De origen persa, pero con derivaciones muy extendidas en la cultura árabe y hebrea, este nombre destaca por su sonoridad suave y un trasfondo cargado de simbolismo.

Qué significa el nombre Amira y cuál es su origen

La traducción más extendida de Amira lo vincula directamente con la nobleza, asignándole el significado de "princesa" o "soberana".