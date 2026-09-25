El nombre de nena de origen persa que vuelve a ser tendencia en Argentina

Entre las búsquedas que combinan significado profundo, brevedad y una pronunciación fluida, los nombres internacionales con raíces milenarias vienen ganando un terreno considerable en la preferencia de los padres argentinos.
En ese abanico de opciones, Amira se posiciona como una de las elecciones femeninas más buscadas. De origen persa, pero con derivaciones muy extendidas en la cultura árabe y hebrea, este nombre destaca por su sonoridad suave y un trasfondo cargado de simbolismo.
Qué significa el nombre Amira y cuál es su origen
La traducción más extendida de Amira lo vincula directamente con la nobleza, asignándole el significado de "princesa" o "soberana".
Sin embargo, las distintas corrientes lingüísticas y tradiciones poéticas de Oriente Medio le otorgan también interpretaciones ligadas a la naturaleza y a la tradición literaria:
- Copa de árbol: una lectura asociada con la fortaleza y la protección.
- Proverbio o dicho: dentro de la raíz hebrea, vinculada al valor de la palabra.
- Gavilla de maíz: como símbolo de prosperidad y abundancia.
Su popularidad creciente radica en que reúne dos cualidades claves para las tendencias actuales: una historia milenaria y una adaptación perfecta al español, siendo un nombre corto, sin dificultades ortográficas y fácil de recordar.
Otros nombres de origen persa que marcan tendencia
La influencia cultural de los nombres persas -tradicionalmente nutridos por la mitología, la poesía y los elementos naturales- incluye otras alternativas tanto femeninas como masculinas que se mantienen vigentes en el país:
- Jazmín: referente directo a la flor, símbolo de delicadeza y frescura.
- Laila: significa "nacida de noche" o "belleza nocturna".
- Hana: opción corta que se traduce como "felicidad" o "alegría".
- Ciro: de gran carga histórica, cuyo significado es "sol".
- Darío: de raíz persa y griega, asociado a lo "real" o "poseedor de bienes".
- Shayan: una alternativa masculina menos habitual que significa "digno".
En pocas palabras
- Amira: Nombre persa que significa "princesa" o "soberana", en tendencia.
- Significados: También se asocia a "copa de árbol", "proverbio" y "gavilla de maíz".
- Otros nombres: Jazmín, Laila, Hana, Ciro, Darío y Shayan también ganan popularidad.
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