El insólito caso del nombre que se registró una sola vez en la historia argentina: fue hace más de un siglo

A lo largo de las décadas, las modas, las influencias culturales y hasta los campeonatos mundiales han moldeado la forma en que los padres eligen qué nombres ponerles a sus hijos. Sin embargo, en los archivos oficiales del país descansa un fósil lingüístico verdaderamente fascinante.
Según los datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), existe una denominación que ostenta un récord irrepetible: es el registro único más antiguo de la Argentina. Se inscribió por primera y única vez en 1924 y jamás volvió a asentarse en ninguna otra partida de nacimiento. Su nombre es Lesbia.
Aquel año de 1924 no fue uno más en la memoria colectiva nacional. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se inauguraba el emblemático Palacio Barolo y el país transcurría bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, una niña era anotada en el registro civil con un nombre que encerraba siglos de tradición literaria europea. Lejos del matiz que adquirió con el paso del tiempo, en las primeras décadas del siglo XX bautizar a una hija de esa manera era percibido como una elección de refinamiento intelectual, cultura y distinción poética.
El origen de Lesbia en Lesbos y la mutación de un nombre único en el Renaper
Para entender su valor original es necesario viajar a la Antigua Grecia. El término proviene del latín y significa literalmente «la que es de Lesbos» o «natural de Lesbos», la célebre isla del mar Egeo. Allí nació en el siglo VI a.C. la poetisa Safo, cuya obra revolucionaria le cantó al amor y a la sensibilidad hacia las mujeres de su comunidad. Siglos más tarde, el poeta romano Cayo Valerio Catulo (84-54 a.C.) adoptó «Lesbia» como seudónimo lírico para inmortalizar a su musa, Clodia Metelli, consolidando la palabra en las letras universales como el máximo símbolo de la pasión y el deseo amoroso.
¿Qué ocurrió entonces para que un nombre con semejante linaje lírico desapareciera por completo de las actas de nacimiento? La respuesta está en una profunda metamorfosis del lenguaje. A finales del siglo XIX, alrededor de 1890, la sexología y los primeros diccionarios médicos comenzaron a emplear formalmente las palabras «lesbiana» y «lesbianismo» para categorizar la homosexualidad femenina, que hasta entonces solía denominarse «safismo».
Cuando la única Lesbia argentina fue inscripta en 1924, el vocablo ya se encontraba transitando esa transición. Con el transcurrir del siglo XX, el sustantivo común terminó por absorber de manera definitiva al nombre de pila.
La base de datos del Renaper reúne hoy más de 29.000 nombres únicos. Sin embargo, la gran mayoría corresponde a errores de tipeo de empleados públicos o a combinaciones inventadas en tiempos recientes.
Lesbia destaca justamente porque no encaja en ninguna de esas categorías: era una denominación legítima que terminó siendo dejada socialmente. La carga semántica contemporánea volvió inviable que nuevos padres la elijan sin someter a sus hijas a la burla o al estigma, transformando a un antiguo homenaje poético en un caso irrepetible de nuestra demografía.
En pocas palabras
- Nombre único: el Renaper registra Lesbia como el nombre único más antiguo de Argentina, inscripto solo en 1924.
- Origen poético: deriva de la isla griega de Lesbos y la poetisa Safo, evoca amor y distinción literaria.
- Extinción semántica: el término dejó de usarse porque padres y madres decidieron no someter a sus hijas a la burla o al estigma.