El insólito caso del nombre que se registró una sola vez en la historia argentina: fue hace más de un siglo

De las miles de nenas que nacen en Argentina al año, ninguna llevó el nombre Lesbia. Solo una en 1924. Imagen ilustrativa.

El origen de Lesbia en Lesbos y la mutación de un nombre único en el Renaper

Para entender su valor original es necesario viajar a la Antigua Grecia. El término proviene del latín y significa literalmente «la que es de Lesbos» o «natural de Lesbos», la célebre isla del mar Egeo. Allí nació en el siglo VI a.C. la poetisa Safo, cuya obra revolucionaria le cantó al amor y a la sensibilidad hacia las mujeres de su comunidad. Siglos más tarde, el poeta romano Cayo Valerio Catulo (84-54 a.C.) adoptó «Lesbia» como seudónimo lírico para inmortalizar a su musa, Clodia Metelli, consolidando la palabra en las letras universales como el máximo símbolo de la pasión y el deseo amoroso.

¿Qué ocurrió entonces para que un nombre con semejante linaje lírico desapareciera por completo de las actas de nacimiento? La respuesta está en una profunda metamorfosis del lenguaje. A finales del siglo XIX, alrededor de 1890, la sexología y los primeros diccionarios médicos comenzaron a emplear formalmente las palabras «lesbiana» y «lesbianismo» para categorizar la homosexualidad femenina, que hasta entonces solía denominarse «safismo».

Nunca más en Argentina una bebé fue inscripa con el nombre Lesbia. Solo sucedió una vez en 1924. Imagen ilustrativa.

Cuando la única Lesbia argentina fue inscripta en 1924, el vocablo ya se encontraba transitando esa transición. Con el transcurrir del siglo XX, el sustantivo común terminó por absorber de manera definitiva al nombre de pila.

La base de datos del Renaper reúne hoy más de 29.000 nombres únicos. Sin embargo, la gran mayoría corresponde a errores de tipeo de empleados públicos o a combinaciones inventadas en tiempos recientes.

Lesbia destaca justamente porque no encaja en ninguna de esas categorías: era una denominación legítima que terminó siendo dejada socialmente. La carga semántica contemporánea volvió inviable que nuevos padres la elijan sin someter a sus hijas a la burla o al estigma, transformando a un antiguo homenaje poético en un caso irrepetible de nuestra demografía.