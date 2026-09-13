Estados Unidos pintó de blanco 340 techos de casas de bajos ingresos y logró reducir el calor ahorrando 560 kWh

Los resultados fueron contundentes. La temperatura máxima de la superficie interior de los techos bajó entre 4 y 5 grados Fahrenheit, es decir, aproximadamente 2,2 a 2,8 °C. En los dormitorios ubicados en los pisos superiores y que no tenían aire acondicionado, la temperatura máxima del aire descendió alrededor de 1,1 °C. Pero el dato que más llamó la atención apareció en el consumo eléctrico. Las casas intervenidas redujeron, en promedio, unos 560 kWh al año de electricidad destinada al aire acondicionado.

Por qué el color blanco en el techo ayuda contra el calor

La explicación está en algo tan sencillo como la forma en que los materiales reaccionan frente al sol. Los techos oscuros absorben una mayor cantidad de radiación solar y transforman parte de esa energía en calor. Una superficie blanca o especialmente diseñada para ser reflectante, en cambio, devuelve una proporción mucho mayor de esa radiación hacia el exterior.

Por eso los llamados “techos fríos” buscan combinar una alta reflectancia solar con la capacidad de liberar el calor que sí absorben. El resultado es que el techo se calienta menos y transmite menos calor hacia los ambientes interiores. Uno de los aspectos más llamativos del experimento es que no requirió paneles solares, sistemas inteligentes ni nuevos equipos de climatización.

¿Se puede hacer en cualquier casa? No necesariamente. El resultado depende del clima, del material del techo, del aislamiento y del tipo de revestimiento utilizado. Además, la suciedad puede hacer que una superficie blanca pierda parte de su capacidad de reflejar la radiación solar con el paso del tiempo.

También existe una diferencia importante entre pintar un techo de blanco y utilizar un producto específicamente desarrollado como revestimiento reflectante. Para conseguir un efecto de “techo frío”, no alcanza solamente con elegir cualquier pintura blanca.