El árbol que da una fruta con 30 veces más vitamina C que la naranja: se puede cultivar en maceta

La planta, cuyo nombre científico es Malpighia emarginata, crece como un arbusto o pequeño árbol y puede alcanzar varios metros de altura si se encuentra directamente en el suelo. Sus frutos son pequeños, jugosos y de sabor entre dulce y ácido, y adquieren diferentes tonalidades de rojo a medida que avanzan en su maduración.
El árbol que se puede tener en casa
Una de las particularidades del árbol de acerola es que no hace falta disponer de un campo para cultivarla. Puede crecer en una maceta grande y profunda, siempre que tenga suficiente espacio para desarrollar sus raíces, un sustrato fértil y buen drenaje. Esto permite tenerla en un patio, terraza o jardín, aunque el tamaño final de la planta dependerá de las condiciones de cultivo y del espacio disponible.
La clave está en el clima. La acerola es una especie de árbol de origen tropical y necesita temperaturas cálidas y buena exposición solar para desarrollarse correctamente. No tolera bien las heladas, por lo que en regiones donde las temperaturas bajan considerablemente durante el invierno es conveniente protegerla del frío.
Un árbol con una fruta llena d vitamina C
El agua también es un punto fundamental para este árbol. Aunque necesita humedad para crecer, sus raíces no deberían permanecer constantemente encharcadas. La frecuencia del riego debe adaptarse a la temperatura, la estación del año y la humedad que conserve la tierra.
Durante los períodos de crecimiento puede utilizarse materia orgánica o un fertilizante apropiado para plantas frutales. También es posible realizar podas moderadas para controlar el tamaño y mantener una forma adecuada, especialmente cuando la planta se encuentra en una maceta.
La acerola puede contener varias veces más vitamina C que los cítricos, aunque la cantidad depende de factores como la variedad, las condiciones de cultivo del árbol y el grado de maduración. En algunos análisis se han registrado concentraciones especialmente elevadas en frutos que todavía no alcanzaron la madurez completa.
Esta característica hizo que la acerola ganara popularidad como fuente natural de vitamina C. Sin embargo, su contenido no es siempre el mismo y puede disminuir a medida que el fruto madura. Además de la vitamina C, la fruta contiene otros compuestos antioxidantes y nutrientes, aunque su principal atractivo nutricional sigue siendo su elevada concentración de ácido ascórbico.
En pocas palabras
- Acerola: Fruta tropical con hasta 30 veces más vitamina C que una naranja.
- Cultivo hogareño: El árbol se adapta a macetas y requiere sol y buen drenaje.
- Beneficios: Rico en vitamina C y antioxidantes, ideal como fuente natural.