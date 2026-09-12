El árbol que da una fruta con 30 veces más vitamina C que la naranja: se puede cultivar en maceta

La clave está en el clima. La acerola es una especie de árbol de origen tropical y necesita temperaturas cálidas y buena exposición solar para desarrollarse correctamente. No tolera bien las heladas, por lo que en regiones donde las temperaturas bajan considerablemente durante el invierno es conveniente protegerla del frío.

Un árbol con una fruta llena d vitamina C

El agua también es un punto fundamental para este árbol. Aunque necesita humedad para crecer, sus raíces no deberían permanecer constantemente encharcadas. La frecuencia del riego debe adaptarse a la temperatura, la estación del año y la humedad que conserve la tierra.

Durante los períodos de crecimiento puede utilizarse materia orgánica o un fertilizante apropiado para plantas frutales. También es posible realizar podas moderadas para controlar el tamaño y mantener una forma adecuada, especialmente cuando la planta se encuentra en una maceta.

La acerola puede contener varias veces más vitamina C que los cítricos, aunque la cantidad depende de factores como la variedad, las condiciones de cultivo del árbol y el grado de maduración. En algunos análisis se han registrado concentraciones especialmente elevadas en frutos que todavía no alcanzaron la madurez completa.

Esta característica hizo que la acerola ganara popularidad como fuente natural de vitamina C. Sin embargo, su contenido no es siempre el mismo y puede disminuir a medida que el fruto madura. Además de la vitamina C, la fruta contiene otros compuestos antioxidantes y nutrientes, aunque su principal atractivo nutricional sigue siendo su elevada concentración de ácido ascórbico.