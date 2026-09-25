Revisó su reloj inteligente y descubrió que su novio le era infiel por un extraño detalle

En el ámbito de las relaciones, los dispositivos inteligentes pueden convertirse en un inesperado canal de prueba. Así lo comprobó una conocida periodista, quien logró confirmar una traición amorosa gracias a los datos biométricos que recopiló su propio reloj.
Jane Slater, reportera de la cadena estadounidense NFL Network, quien decidió volcar su experiencia personal en las redes sociales. Lo que comenzó como un hábito saludable compartido en pareja terminó por destapar una infidelidad de forma irreversible.
Un pico de ritmo cardíaco a las 4 de la mañana
Según relató la periodista, todo comenzó cuando su por entonces novio le regaló un reloj inteligente con medidor de frecuencia cardíaca para motivarse mutuamente a entrenar. Con el objetivo de llevar un registro cruzado de sus rutinas de ejercicio, ambos decidieron vincular y sincronizar sus respectivas cuentas.
El sistema funcionó con normalidad hasta que un evento fuera de toda rutina encendió las alarmas. Un día, a las 4 de la madrugada, la periodista recibió una notificación automática en su teléfono que daba cuenta de un llamativo nivel de actividad física registrado en la cuenta de su pareja.
"Mi exnovio me regaló un reloj de actividad física para Navidad. Me encantó. Nos sincronizamos, nos motivábamos mutuamente. Un día no estaba localizable y los niveles de actividad física se dispararon a las 4 de la mañana en la app", detalló la mujer.
Al corroborar que su pareja no se encontraba en el gimnasio a esa hora de la noche ni respondiendo sus llamadas, la evidencia del desgaste físico y el aumento de pulsaciones a altas horas de la madrugada dejó al descubierto la infidelidad.
Una infidelidad de alto impacto en las redes
Ante la contundencia de los datos arrojados por el reloj, la comunicadora decidió confrontar a su novio, quien finalmente no tuvo más remedio que admitir la infidelidad.
La publicación de esta historia provocó un alud de reacciones de usuarios que compartieron anécdotas similares donde la tecnología del hogar, los rastreadores GPS y las aplicaciones de entrenamiento terminaron actuando como verdaderos detectives.
En pocas palabras
- Periodista: descubrió una infidelidad de su novio por datos de un reloj inteligente.
- Detalle clave: un pico de ritmo cardíaco a las 4 AM alertó sobre la infidelidad.
- Consecuencia: la tecnología evidenció el engaño y llevó a la separación.