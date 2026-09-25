Revisó su reloj inteligente y descubrió que su novio le era infiel por un extraño detalle

El sistema funcionó con normalidad hasta que un evento fuera de toda rutina encendió las alarmas. Un día, a las 4 de la madrugada, la periodista recibió una notificación automática en su teléfono que daba cuenta de un llamativo nivel de actividad física registrado en la cuenta de su pareja.

"Mi exnovio me regaló un reloj de actividad física para Navidad. Me encantó. Nos sincronizamos, nos motivábamos mutuamente. Un día no estaba localizable y los niveles de actividad física se dispararon a las 4 de la mañana en la app", detalló la mujer.

La periodista enfrentó a su novio y este le confirmó la infidelidad.

Al corroborar que su pareja no se encontraba en el gimnasio a esa hora de la noche ni respondiendo sus llamadas, la evidencia del desgaste físico y el aumento de pulsaciones a altas horas de la madrugada dejó al descubierto la infidelidad.

Una infidelidad de alto impacto en las redes

Ante la contundencia de los datos arrojados por el reloj, la comunicadora decidió confrontar a su novio, quien finalmente no tuvo más remedio que admitir la infidelidad.

La publicación de esta historia provocó un alud de reacciones de usuarios que compartieron anécdotas similares donde la tecnología del hogar, los rastreadores GPS y las aplicaciones de entrenamiento terminaron actuando como verdaderos detectives.