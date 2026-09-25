Ya detuvieron a 12 adolescentes a menos de un mes de la baja en la edad de imputabilidad

Actualmente hay más de 500 jóvenes de 16 a 18 años bajo el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en Mendoza. Foto: archivo

El nuevo Régimen Penal Juvenil avanzó con la posibilidad de imputar delitos a los 14 años, y prevé que a los mayores de 16 se les pueda aplicar todo el Código Penal. Además establece para ellos una escala de sanciones que van desde privaciones y multas a restricciones como pueden ser la prisión domiciliaria con tobillera electrónica. En esa escala, la última opción es la privación de la libertad, que en Mendoza supone enviarlo a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.

El detalle de los casos

Durante la primera semana, comprendida entre el 5 y el 11 de septiembre, se registraron 8 ingresos al sistema. En el Sur se notificaron 2 casos: un adolescente de 16 años detenido en San Rafael y un menor de 14 años aprehendido en General Alvear. Por su parte, la zona Centro concentró 6 ingresos, correspondientes a 3 chicos de 17 años, una de 16 años, uno de 15 años y otro de 14 años. El Este no registró intervenciones durante ese período, de acuerdo a los registros del Ministerio de Seguridad y Justicia.

En el transcurso de la segunda semana se registraron 4 ingresos más. En esta etapa, ni el Sur ni el Este presentaron detenciones. En el Valle de Uco se dispuso el ingreso de un menor de 14 años por la causa de tenencia ilegal de arma de fuego. En tanto, la zona Centro contabilizó 3: dos adolescentes de 16 años, vinculados a causas por robo simple y robo agravado, y un menor de 14 años por hurto simple.

Entre las herramientas contempladas por el esquema legal figuran la reparación integral del daño a la víctima, las tareas comunitarias, la prohibición de acercamiento, el monitoreo electrónico mediante tobilleras y la restricción ambulatoria, reservando la privación de la libertad como última ratio.

El debate en la Legislatura para adecuar la estructura judicial

Al mismo tiempo, la Legislatura avanza en la sanción de un régimen procesal propio. El Senado ya dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea el Código Procesal Penal Juvenil y establece un fuero especializado con jueces, fiscales y defensores dedicado al ámbito de menores. El texto original llegó al recinto con modificaciones a partir de los aportes de funcionarios judiciales, magistrados y miembros de la Suprema Corte y del Colegio de Abogados.

La iniciativa -compuesta por más de 100 artículos y actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados- contempla la creación de la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (Upana) para la contención inmediata tras una detención, la aplicación de juicios abreviados bajo régimen de flagrancia y la figura del supervisor especializado para monitorear las conductas de los jóvenes y evitar la reincidencia.

Asimismo, dispone que las penas de encierro se cumplan de manera estricta en el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE) o instalaciones diferenciadas, prohibiendo el alojamiento en pabellones para adultos.

Con este paquete de medidas, desde el Gobierno provincial estiman un incremento progresivo de hasta un 30% en los ingresos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, acompañando la respuesta punitiva con programas obligatorios de escolarización y capacitación laboral. Actualmente hay más de 500 jóvenes de 16 a 18 años bajo esa órbita.