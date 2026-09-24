Detuvieron a dos adolescentes de 14 y 16 años, secuestraron armas y recuperaron una moto robada

Las armas secuestradas en los operativos. Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad

Allanamientos en Luján de Cuyo

Durante los allanamientos, el personal policial retuvo a un adolescente de 14 años y a una chica de 16, quienes mantenían una relación de pareja. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Penal de Menores.

En la inspección de los domicilios, los investigadores incautaron dos armas de fuego: una de fabricación casera del tipo escopeta, conocida como "tumbera", y un revólver calibre 22 largo. Asimismo, hallaron un cartucho calibre 12/70 útil para escopeta.

La moto incautada tenía pedido de secuestro desde el 2024 por robo. Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad

En una de las viviendas registradas, los efectivos hallaron además una motocicleta marca Beta de 110 cc.

Al cotejar los números de motor y chasis con la base de datos del Ministerio de Seguridad, se constató que la unidad presentaba un pedido de secuestro activo desde el 2024 en una causa instruida por robo simple.