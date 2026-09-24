Una investigación por el delito de amenazas agravadas derivó en dos allanamientos simultáneos en el barrio Juana Azurduy, en la localidad de Ugarteche, Luján de Cuyo. Como resultado de los procedimientos, dos adolescentes quedaron a disposición de la Justicia, al tiempo que se secuestraron dos armas de fuego, municiones y una moto con pedido de robo.
Detuvieron a dos adolescentes de 14 y 16 años, secuestraron armas y recuperaron una moto robada
Incautaron una escopeta tumbera, un revólver calibre 22 y un rodado con pedido de secuestro desde el 2024. Los adolescentes son un varón y una mujer
Las medidas judiciales fueron ejecutadas por la Unidad Investigativa Departamental Luján (UID), dependiente de la Dirección General de Investigaciones.
Las tareas de campo e inteligencia permitieron a los efectivos individualizar a los presuntos autores del hecho e identificar los inmuebles que habitaban, aportando los elementos probatorios para obtener las órdenes de registro.
Allanamientos en Luján de Cuyo
Durante los allanamientos, el personal policial retuvo a un adolescente de 14 años y a una chica de 16, quienes mantenían una relación de pareja. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Penal de Menores.
En la inspección de los domicilios, los investigadores incautaron dos armas de fuego: una de fabricación casera del tipo escopeta, conocida como "tumbera", y un revólver calibre 22 largo. Asimismo, hallaron un cartucho calibre 12/70 útil para escopeta.
En una de las viviendas registradas, los efectivos hallaron además una motocicleta marca Beta de 110 cc.
Al cotejar los números de motor y chasis con la base de datos del Ministerio de Seguridad, se constató que la unidad presentaba un pedido de secuestro activo desde el 2024 en una causa instruida por robo simple.
En pocas palabras
- Dos adolescentes fueron detenidos en Ugarteche, Luján de Cuyo, en una causa por amenazas.
- Secuestraron dos armas de fuego (una tumbera y un revólver calibre 22) y municiones.
- Se recuperó una moto Beta 110cc con pedido de secuestro por robo agravado desde el 2024.