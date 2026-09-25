Cuando el lavarropas está en desuso, siempre en el mismo lugar, y cerca de una zona que se llena de polvo, es probable que la superficie del electrodoméstico viva llena de mugre, a no ser que se limpie con un DIY.
Cómo coser una funda de tela para el lavarropas usando un DIY
Para que el lavarropas no se llene de polvo y mugre cuando no lo estamos usando, se puede confeccionar una funda de tela para cubrirlo usando un DIY
La superficie del lavarropas a veces se usa para colocar organizadores, canastos con productos para la ropa, la plancha o cualquier cosa de limpieza.
El problema con usar esta parte del lavarropas como mesa o dejarlo al descubierto todo el tiempo es que el polvo se pega al aparato y se puede manchar o rayar con las cosas que apoyamos por encima. Para ello se puede usar un DIY de costura y confeccionar una funda que, además, proporciona un aspecto más estético al lavarropas, ideal para quienes lo tienen en la cocina o en un espacio muy concurrido de la casa.
Un DIY es un truco "hazlo tú mismo" que propone crear cosas en casa, coser, diseñar o arreglar sin tener que gastar mucha plata ni recurrir a arreglos costosos y complejos. Para un DIY de costura hay que tener conocimientos básicos en el rubro, en lo posible una máquina de coser y muchas ganas de crear.
DIY de costura: cómo coser una funda de lavarropas
Lo mejor es usar una tela impermeable, que se pueda limpiar con un trapo húmedo y que combine con la decoración de la casa, tirando a un color más neutro y oscuro que no se llene de manchas. Para este DIY recomiendo cuerina lisa o estampada.
- Para comenzar con el DIY, toma las medidas del lavarropas, considerando unos tres centímetros de más por cada lado para las costuras. Vas a necesitar la cuerina y cinta albies para los bordes.
- Corta las piezas de tela para cada lado considerando las indicaciones del DIY.
- Une las piezas de tela con la máquina de coser enfrentando los derechos de tela.
- Cose la cinta por todo el borde para que quede prolijo y listo; ya se puede colocar en el lavarropas. Esta funda se puede limpiar con un trapo húmedo o se puede lavar en el lavarropas.
Consejos para mantener el lavarropas limpio
Para limpiar el lavarropas por fuera, mantener la goma libre de hongos y el tambor sin sarro, se puede usar un poco de vinagre diluido en agua.
También hay que limpiar los filtros del lavarropas cada cierto tiempo para quitar la pelusa de la ropa, los restos de jabón y el sarro que se forma.
En pocas palabras
- DIY: Confecciona una funda de tela impermeable para tu lavarropas con cuerina y cinta al bies para protegerlo del polvo.
- Materiales: Se recomienda cuerina lisa o estampada, cinta al bies y máquina de coser para este proyecto de costura.
- Mantenimiento: Limpia la funda con un trapo húmedo y el lavarropas por fuera con vinagre diluido para un óptimo cuidado.