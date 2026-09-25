Cómo coser una funda de tela para el lavarropas usando un DIY

Cómo proteger el lavarropas cosiendo una funda de tela.

Un DIY es un truco "hazlo tú mismo" que propone crear cosas en casa, coser, diseñar o arreglar sin tener que gastar mucha plata ni recurrir a arreglos costosos y complejos. Para un DIY de costura hay que tener conocimientos básicos en el rubro, en lo posible una máquina de coser y muchas ganas de crear.

DIY de costura: cómo coser una funda de lavarropas

Lo mejor es usar una tela impermeable, que se pueda limpiar con un trapo húmedo y que combine con la decoración de la casa, tirando a un color más neutro y oscuro que no se llene de manchas. Para este DIY recomiendo cuerina lisa o estampada.

Para comenzar con el DIY, toma las medidas del lavarropas, considerando unos tres centímetros de más por cada lado para las costuras. Vas a necesitar la cuerina y cinta albies para los bordes. Corta las piezas de tela para cada lado considerando las indicaciones del DIY. Une las piezas de tela con la máquina de coser enfrentando los derechos de tela. Cose la cinta por todo el borde para que quede prolijo y listo; ya se puede colocar en el lavarropas. Esta funda se puede limpiar con un trapo húmedo o se puede lavar en el lavarropas.

Consejos para mantener el lavarropas limpio

Para limpiar el lavarropas por fuera, mantener la goma libre de hongos y el tambor sin sarro, se puede usar un poco de vinagre diluido en agua.

Además de la funda de lavarropas, hay que mantener una limpieza del equipo.

También hay que limpiar los filtros del lavarropas cada cierto tiempo para quitar la pelusa de la ropa, los restos de jabón y el sarro que se forma.