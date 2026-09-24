DIY: te enseño a coser fundas de tela para cubrir los asientos del auto

DIY de costura: cómo coser fundas para los asientos del auto

Para realizar este DIY, lo ideal es buscar telas impermeables y elásticas que no solo protejan a los asientos de la mugre, sino que también deberían poder quitarse fácil para lavarse. El neopreno es resistente e impermeable, aunque un poco difícil de coser dependiendo de la máquina.

También se pueden usar telas de poliéster o nylon más finas y económicas que se pueden coser fácil y con una máquina familiar.

Para comenzar con el DIY, toma las medidas de los asientos del auto. Vas a necesitar, además de la tela, hilos, aguja y elástico. Corta las telas por asiento como se indica en el DIY y únelas con una costura recta enfrentando los derechos de tela. Coloca las fundas en los asientos del auto para realizar los orificios para el paso del cinturón de seguridad y otros detalles. Coloca los elásticos en los bordes para que se ajusten a los asientos. Finalmente, hay que realizar las fundas para los cabezales de los asientos, como se muestra en el DIY.

Consejos para limpiar los asientos del auto

Si los asientos del auto son de tela, lo mejor es usar la aspiradora para retirar el polvo y limpiar las manchas con un cepillo suave y una mezcla de agua con jabón líquido.

Dependiendo del material de los asientos del auto, será el método de limpieza.

Contrariamente, si los asientos del auto son de cuero o cuerina, hay que usar un producto de limpieza específico para el cuero y un paño de microfibra suave.