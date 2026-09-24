DIY: te enseño a coser fundas de tela para cubrir los asientos del auto

Siempre que usamos telas viejas para coser algún accesorio pequeño o realizamos el ruedo de un pantalón a mano, estamos realizando un DIY o proyecto "hazlo tú mismo". Con una máquina de coser, materiales básicos y una buena tela se puede coser casi cualquier cosa.
En esta ocasión, el DIY tiene que ver con el auto. Cuando tenemos mascotas que trasladamos a todos lados, niños pequeños que ponen sus pies sobre los asientos del auto o simplemente estamos cansados del polvo y la mugre en las butacas, se puede realizar un DIY para coser fundas y cubrir los asientos.
Estas fundas de tela son ideales para evitar la tierra, las manchas y el roce, la grasa, la mugre que pueden dejar los restos de comida, proteger el auto de los pelos de las mascotas y limpiar el auto mucho más rápido, ya que solo basta con sacar la funda y sacudirla.
DIY de costura: cómo coser fundas para los asientos del auto
Para realizar este DIY, lo ideal es buscar telas impermeables y elásticas que no solo protejan a los asientos de la mugre, sino que también deberían poder quitarse fácil para lavarse. El neopreno es resistente e impermeable, aunque un poco difícil de coser dependiendo de la máquina.
También se pueden usar telas de poliéster o nylon más finas y económicas que se pueden coser fácil y con una máquina familiar.
- Para comenzar con el DIY, toma las medidas de los asientos del auto. Vas a necesitar, además de la tela, hilos, aguja y elástico.
- Corta las telas por asiento como se indica en el DIY y únelas con una costura recta enfrentando los derechos de tela.
- Coloca las fundas en los asientos del auto para realizar los orificios para el paso del cinturón de seguridad y otros detalles.
- Coloca los elásticos en los bordes para que se ajusten a los asientos.
- Finalmente, hay que realizar las fundas para los cabezales de los asientos, como se muestra en el DIY.
Consejos para limpiar los asientos del auto
Si los asientos del auto son de tela, lo mejor es usar la aspiradora para retirar el polvo y limpiar las manchas con un cepillo suave y una mezcla de agua con jabón líquido.
Contrariamente, si los asientos del auto son de cuero o cuerina, hay que usar un producto de limpieza específico para el cuero y un paño de microfibra suave.
En pocas palabras
- DIY de costura: Aprende a confeccionar fundas para los asientos del auto con telas reutilizadas o nuevas.
- Protección y practicidad: Las fundas protegen de manchas, pelos de mascotas y facilitan la limpieza del vehículo.
- Materiales y pasos: Se recomiendan telas impermeables como neopreno o poliéster, y se detallan los pasos básicos para su confección.