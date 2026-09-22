Google tiene muchas herramientas, aplicaciones y funciones para todo tipo de actividades. Una de las primordiales es Google Maps, que es de ayuda para muchos conductores, y su velocímetro es otro porque muestra en tiempo real la velocidad a la que conduce directamente en la pantalla del auto. Sin embargo, su funcionamiento ha sido irregular.
Google Maps incorpora velocímetro y límites de velocidad: de qué se trata
Google Maps implementó además de otras funciones, los límites de velocidad y un velocímetro que se pueden ver incluso si no hay un destino fijo
Algunos usuarios se han visto afectados por un mal funcionamiento de esta función y Google Maps ahora implementa límites de velocidad y un velocímetro que permanecerán visibles en todo momento con o sin destino. ¿Cómo? Te lo mostramos.
Google Maps ahora incluye límites de velocidad y un velocímetro sin navegación
Los límites de velocidad están en la aplicación Google Maps desde 2019, pero el velocímetro en tiempo real llegó hace poco tiempo a Android Auto. Como algunos usuarios experimentaron errores en su uso, Google está implementando una nueva función en Maps que muestra el límite de velocidad actual y tu velocidad en tiempo real, aunque no hayas decidido un destino a donde ir.
Para saber a qué velocidad te estas moviendo solo necesitas seguir algunos pasos: abri el menú izquierdo de Google Maps, apretá las tres rayas que tienes arriba a la derec andá a la opción de Ajustes para entrar en la configuración. Una vez estés en los ajustes, debes entrar en la parte de navegación y bajar hasta la sección Opciones de conducción.
Después activa el botón del velocímetro. Cuando actives esta opción, te aparecerá un velocímetro una vez que hayas iniciado una ruta con el GPS de Google Maps. Te aparecerá en la esquina inferior izquierda, tanto en vertical como en horizontal, para mostrarte siempre a la velocidad a la que vas.
Otras funciones de Google Maps
- La aplicación de Android Auto te permite personalizar tu avatar de conducción de Google Maps a través de la pantalla del auto.
- Al usar Google Maps en Android Auto, Gemini te dará información del destino. Se trata de una tarjeta de destino que ofrece reseñas, detalles esenciales, la dirección, el número de teléfono, el estacionamiento, accesibilidad, etc.
En pocas palabras
- Google Maps: nueva función de velocímetro y límites de velocidad visibles sin destino fijado.
- Funcionamiento: el velocímetro en tiempo real se muestra en la pantalla del auto, con el límite de velocidad actual.
- Configuración: se activa en Ajustes de Navegación, en Opciones de Conducción, como botón de Velocímetro.