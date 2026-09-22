Google Maps incorpora velocímetro y límites de velocidad: de qué se trata

Algunos usuarios se han visto afectados por un mal funcionamiento de esta función y Google Maps ahora implementa límites de velocidad y un velocímetro que permanecerán visibles en todo momento con o sin destino. ¿Cómo? Te lo mostramos.

Google Maps ahora incluye límites de velocidad y un velocímetro sin navegación

Podrás analizar tu velocidad e incluso cambiar el avatar de tu auto.

Los límites de velocidad están en la aplicación Google Maps desde 2019, pero el velocímetro en tiempo real llegó hace poco tiempo a Android Auto. Como algunos usuarios experimentaron errores en su uso, Google está implementando una nueva función en Maps que muestra el límite de velocidad actual y tu velocidad en tiempo real, aunque no hayas decidido un destino a donde ir.