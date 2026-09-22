DIY de costura: te enseño a coser una yerbera para el mate hecha con los envases de yerba

Pensar en un DIY de costura también implica pensar en un proyecto creativo que puede incluir reciclaje o reutilización de materiales en desuso. Cuando compramos los paquetes de yerba mate de medio kilo o los de 1 kilo, generalmente los traspasamos a las latas yerberas o los tarros de plástico para llevar el mate a todas partes.
Los envases de yerba están fabricados de manera tal y con materiales específicos pensados para que el producto se mantenga en perfectas condiciones de temperatura, luz y humedad todo el tiempo. Muchas yerberas plásticas o de otros materiales no fueron pensadas con este fin térmico y protector, además de que resultan un poco incómodas de llevar.
Hace algunos días encontré un modelo de yerbera para el mate que se puede coser en casa usando los envases de la yerba. Quedan muy cancheros, con el diseño de etiqueta de la yerba que más usas, y de paso evitas los tarros plásticos y aprovechas materiales viejos. Sin dejar de mencionar que estos paquetes se diseñan ensando en la calidad de la yerba.
De qué están hechos los envases de yerba y por qué es importante
Los paquetes de yerba mate están fabricados de polipapel, un material laminado que combina dos capas, una de papel exterior y una de polietileno interior.
Estos materiales están pensados para evitar la humedad en la yerba, ya que es un producto higroscópico que absorbe fácilmente el olor y el agua.
DIY paso a paso para transformar un envase de yerba mate en una yerbera
Si alguna vez has cosido un porta mate, una azucarera o una yerbera de tela, este DIY te será más simple porque es bastante parecido. Solo se le añaden unos pasos previos.
Para este DIY vas a necesitar un paquete de yerba limpio, tela plastica transparente, hilo, aguja, tela de avion para el forro interior y un cierre. En el video se ve mucho mejor el paso a paso.
- Corta el envase de yerba usando el patrón principal y sus medidas. Antes de hacer el DIY, vas a tener que cubrir la pieza del envase con tela plástica transparente; luego de eso, solo hay que seguir los pasos básicos.
- Enfrenta el derecho del cierre con el derecho de la tela y coloca el forro por encima. Hay que coser tela principal, cierre y forro.
- Voltea la pieza y realiza una pintada recta para asentar el cierre.
- Coloca el carrete del cierre y voltea la yerbera separando el forro de la tela principal tal como se ve en el DIY. Cose todo el borde, dejando un hueco en el forro para voltear la yerbera.
- Cose las esquinas para que tenga una base, voltea y cierra el orificio con una costura recta.
En pocas palabras
- DIY creativo: Se enseña a reutilizar envases de yerba mate mediante sencillos pasos de costura.
- Materiales y método: El proyecto utiliza paquetes de yerba, tela plástica, hilo, aguja, forro y cierre.
- Beneficio doble: Además de reciclar, se crea una yerbera funcional que mantiene la calidad de la yerba.