DIY de costura: te enseño a coser una yerbera para el mate hecha con los envases de yerba

Los envases de yerba están fabricados de manera tal y con materiales específicos pensados para que el producto se mantenga en perfectas condiciones de temperatura, luz y humedad todo el tiempo. Muchas yerberas plásticas o de otros materiales no fueron pensadas con este fin térmico y protector, además de que resultan un poco incómodas de llevar.

Un DIY para llevar el mate y la yerba a todos lados.

Hace algunos días encontré un modelo de yerbera para el mate que se puede coser en casa usando los envases de la yerba. Quedan muy cancheros, con el diseño de etiqueta de la yerba que más usas, y de paso evitas los tarros plásticos y aprovechas materiales viejos. Sin dejar de mencionar que estos paquetes se diseñan ensando en la calidad de la yerba.