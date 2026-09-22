Si tenés ojotas viejas en casa, tienes un tesoro en tus manos: qué hacer con ellas

Transforma tus viejas ojotas en nuevas pantuflas con esta idea de reciclaje.

Cuando estas ojotas se dañan en la parte que va entre los dedos, pueden seguir siendo de utilidad para transformarlas en pantuflas. Para ello necesitarás las ojotas, tela de peluche, de jean o lo que prefieras, hilo, aguja y tijeras.

Lo primero que debes hacer es quitarles a ambas ojotas el plástico dañado que sostiene el pie, dejando únicamente la base plana. Ahora poné pegamento sobre la cara superior de la base, pegala sobre la tela de peluche y con las tijeras, recorta el contorno para que la suela quede suave e integrada.

Después, hace lo mismo cubriendo el empeine de tu pie y aplicando pegamento en los bordes superior e inferior y en los laterales sobrantes. Pégalas firmemente a los laterales de la base de la ojota para formar la parte donde entra el pie.

Por último, en el centro de la tira se hace un ruche o puntadas con aguja e hilo para darle forma arrugada y estética. En ese mismo punto, cose o pega la decoración que más te guste para darle tu toque personal.