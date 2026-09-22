Si tenés ojotas viejas en casa, tienes un tesoro en tus manos: qué hacer con ellas

¿Tenés ojotas viejas en tu casa y no las usás? ¿Tenés algún par roto, pero que aún usás? No pierdas tiempo en tirarlas, mejor dales una oportunidad con un segundo uso. Gracias al reciclaje, hoy sabemos cómo crear un tesoro de algo que probablemente podría terminar en la basura. Tal como ojotas viejas.
En la mayoría de las casas hay un par de ojotas. Se usan en muchas ocasiones, sobre todo para andar de entre casa; sin embargo, pocas han resistido frente al uso o alguna rotura. De hecho, a veces la gente las deja de usar o, si están muy rotas, las tira sin saber que pueden reutilizarse y convertirse en un verdadero tesoro reutilizado.
Por qué las ojotas viejas, rotas o sin uso son un tesoro
- Son un calzado ligero, cómodo y confortable.
- Son de uso práctico en cualquier momento del año.
- Su material no se pudre, no absorbe humedad, resiste los rayos UV del sol y tolera productos químicos domésticos.
- Tienen elasticidad.
- Su material es versátil.
- Se pueden reciclar de mil formas.
- Son ideales para proyectos caseros o artesanales porque son fáciles de trabajar.
Reciclaje: cómo darle una segunda vida útil a esa ojota que ya no usas
El reciclaje nos ha ido introduciendo en sus ideas paulatinamente para poder cambiar el chip de la sociedad actual. Gracias a eso, hoy podemos darle una segunda oportunidad a un par de ojotas.
Cuando estas ojotas se dañan en la parte que va entre los dedos, pueden seguir siendo de utilidad para transformarlas en pantuflas. Para ello necesitarás las ojotas, tela de peluche, de jean o lo que prefieras, hilo, aguja y tijeras.
Lo primero que debes hacer es quitarles a ambas ojotas el plástico dañado que sostiene el pie, dejando únicamente la base plana. Ahora poné pegamento sobre la cara superior de la base, pegala sobre la tela de peluche y con las tijeras, recorta el contorno para que la suela quede suave e integrada.
Después, hace lo mismo cubriendo el empeine de tu pie y aplicando pegamento en los bordes superior e inferior y en los laterales sobrantes. Pégalas firmemente a los laterales de la base de la ojota para formar la parte donde entra el pie.
Por último, en el centro de la tira se hace un ruche o puntadas con aguja e hilo para darle forma arrugada y estética. En ese mismo punto, cose o pega la decoración que más te guste para darle tu toque personal.
En pocas palabras
- Reciclaje de ojotas: transforma objetos sin uso en un tesoro a través de prácticas de reciclaje.
- Segunda vida útil: las ojotas viejas o rotas pueden reutilizarse para crear pantuflas o proyectos caseros.
- Material versátil: sus propiedades permiten adaptarlas a nuevos usos, evitando desecharlas.