Cómo limpiar las sandalias y las ojotas para que parezcan nuevas

El bicarbonato ha probado ser útil para labores de limpieza en numerosas ocasiones, y en el caso de nuestras sandalias ayuda a eliminar esas manchas oscuras que surgen con el sudor de los pies.

bicarbonato (1) El bicarbonato de sodio ayuda a limpiar las manchas en las sandalias y ojotas.

Es importante aclarar que el bicarbonato de sodio funciona bien en las sandalias de goma, y su uso no es muy complicado. El primer paso es lavar bien la sandalia o la ojota con agua caliente.

Después usaremos el bicarbonato de sodio, el cual debe espolvorearse sobre la suela. Déjalo actuar por unos 5 minutos. Una vez el bicarbonato haya hecho su efecto, podrás retirarlo con un cepillo de dientes viejo, y listo.

Por otro lado debemos mencionar que el bicarbonato de sodio también tiene la ventaja de eliminar de los malos olores, pero si nuestras sandalias conservan algún olor desagradable podemos solucionarlo de una manera similar. Tan solo hay que mezclar el bicarbonato con un poco de agua salada hasta conseguir una pasta.

Una vez conseguida la mezcla, aplica la misma en al sandalia o en la ojota usando un cepillo de dientes. Deja actuar por unos 5 minutos y retira con otro cepillo con un paño o trapo seco.

Sandalias sucias

¿Cómo limpiarlas sandalias de gamuza?

En el caso de las sandalias de gamuza, las cuales no se pueden mojar, lo mejor es usar un papel de lija finito. Otro método que no falla, y que es ideal para manchas pequeñas o que son superficiales, puedes usar una goma de borrar. Solo tienes que frotarla y la suciedad comenzará a salirse.