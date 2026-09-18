Quién presione el botón 0 de su control remoto por 3 segundos, tendrá un tesoro tecnológico: para qué sirve y en qué momento hacerlo

Qué pasa al presionar el botón 0 del control remoto por 3 segundos

Algunos controles esconden trucos secretos.

Los controles remotos se han vuelto más compactos, pero muchos desconocen las herramientas ocultas en el teclado numérico. Uno de estos tesoros secretos está en mantener presionado el botón 0 por 3 segundos, cambiando de forma radical tu experiencia diaria al usar el smart TV.

Al sostener la tecla cero por tres segundos en un mando compatible, la pantalla del televisor despliega automáticamente el menú de Acceso Rápido (Quick Access). Este panel inteligente funciona como un administrador que permite vincular las teclas del 1 al 8 con accesos directos personalizados a tus aplicaciones o puertos favoritos. De esta forma te evitas navegar por el menú principal cada vez que enciendes el televisor.