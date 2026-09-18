Cada televisor esconde funciones secretas que no figuran en el manual de usuario. Los fabricantes suelen integrar atajos avanzados en los mandos a distancia para optimizar la navegación. Aunque son herramientas que están ocultas, hay un truco con el control que es muy práctico y debes conocer: se trata de mantener presionado el botón 0 durante 3 segundos. ¿Para qué sirve realmente y cómo puedes aprovecharlo? Te lo contamos.
Quién presione el botón 0 de su control remoto por 3 segundos, tendrá un tesoro tecnológico: para qué sirve y en qué momento hacerlo
Este botón del control remoto es mucho más que un simple 0, te contamos porqué hacerlo puede ser un tesoro que cambie tu experiencia multimedia
Qué pasa al presionar el botón 0 del control remoto por 3 segundos
Los controles remotos se han vuelto más compactos, pero muchos desconocen las herramientas ocultas en el teclado numérico. Uno de estos tesoros secretos está en mantener presionado el botón 0 por 3 segundos, cambiando de forma radical tu experiencia diaria al usar el smart TV.
Al sostener la tecla cero por tres segundos en un mando compatible, la pantalla del televisor despliega automáticamente el menú de Acceso Rápido (Quick Access). Este panel inteligente funciona como un administrador que permite vincular las teclas del 1 al 8 con accesos directos personalizados a tus aplicaciones o puertos favoritos. De esta forma te evitas navegar por el menú principal cada vez que enciendes el televisor.
Beneficios de poner en práctica este truco
Esta herramienta ofrece varios beneficios para agilizar tu entretenimiento:
- Permite configurar el control para abrir Netflix con la tecla 1, activar YouTube con la 2 o acceder rápidamente a plataformas como Prime Video y Spotify.
- Crea conexión rápida a dispositivos HDMI: puedes asociar una entrada física para ingresar de inmediato al modo juego si tienes conectada una computadora.
- Ofrece una lista gráfica para sustituir o eliminar funciones en los 8 botones al mismo tiempo.
Sin embargo, esta función no es universal, pues es exclusiva de los televisores con sistema webOS que utilizan su mando Magic Remote. En contraste, Samsung emplea controles minimalistas sin teclado numérico físico. Por su parte, en Android TV, Google TV y Hisense (VIDAA OS), esta opción no viene programada de fábrica y requiere aplicaciones de terceros.
En pocas palabras
- Botón 0: Mantener presionado el botón 0 del control remoto por 3 segundos activa el menú de Acceso Rápido.
- Funcionalidad: Permite configurar accesos directos personalizados a aplicaciones o puertos en las teclas del 1 al 8.
- Compatibilidad: Esta función es exclusiva de televisores con sistema webOS y mando Magic Remote.