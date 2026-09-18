Si tenés frutillas en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirve su cabo

Contienen flavonoides, polifenoles y taninos que ayudan a combatir el estrés oxidativo en las células.

Tienen taninos que contribuyen a aliviar molestias estomacales leves o inflamaciones en la garganta.

El consumo de las hojas en infusiones o alimentos estimula la digestión ligera y ayuda a combatir la retención de líquidos gracias a su efecto diurético suave

La parte verde de la frutilla retiene vitamina C y minerales como hierro, calcio y magnesio.

Reciclaje: qué hacer con las hojas verdes de la frutilla

Hay varias formas de reutilizar el cabo de la frutilla sin necesidad de que termine en la basura.

Gracias al reciclaje, conocer los beneficios que aporta el cabo de una frutilla (aunque esté seco) en diversos ámbitos es fundamental para evitar desperdicios. Primero, una opción es usarlos para jarabe saborizado usando agua, miel y el cabo. Las infusiones o licuados también son una excelente opción si deseas un té o bebida con toques de frutilla.

En el mundo de la jardinería , son un tesoro clave porque funcionan como un aporte verde de nitrógeno esencial para acelerar la descomposición de los materiales secos. Sirven como abono de descomposición rápida, como extracto orgánico o cobertura para tus plantas. Incluso puedes poner el cabo de la frutilla en agua hasta que le crezcan raíces y puedas convertirla en una hermosa planta.