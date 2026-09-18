Si tenés frutillas en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirve su cabo

Estamos en temporada de frutillas y seguro varias familias las disfrutaron. Sin embargo, cuando se lavan y se guardan, las personas suelen tirar las hojitas verdes llamadas "cabo" sin saber que son un tesoro. Gracias al reciclaje, el residuo de esta fruta esconde propiedades nutritivas y usos sorprendentes.
De hecho, hay muchas frutas o verduras que siguen teniendo beneficios aunque se sequen o ya se hayan usado. En el caso del cabo de la frutilla, sigue aportando beneficios, por lo que reutilizarlo aunque esté seco es importante.
Por qué el cabo de la frutilla es un tesoro
El cabo de la frutilla aún posee varias cualidades que las convierten en un recurso útil:
- Contienen flavonoides, polifenoles y taninos que ayudan a combatir el estrés oxidativo en las células.
- Tienen taninos que contribuyen a aliviar molestias estomacales leves o inflamaciones en la garganta.
- El consumo de las hojas en infusiones o alimentos estimula la digestión ligera y ayuda a combatir la retención de líquidos gracias a su efecto diurético suave
- La parte verde de la frutilla retiene vitamina C y minerales como hierro, calcio y magnesio.
Reciclaje: qué hacer con las hojas verdes de la frutilla
Gracias al reciclaje, conocer los beneficios que aporta el cabo de una frutilla (aunque esté seco) en diversos ámbitos es fundamental para evitar desperdicios. Primero, una opción es usarlos para jarabe saborizado usando agua, miel y el cabo. Las infusiones o licuados también son una excelente opción si deseas un té o bebida con toques de frutilla.
En el mundo de la jardinería , son un tesoro clave porque funcionan como un aporte verde de nitrógeno esencial para acelerar la descomposición de los materiales secos. Sirven como abono de descomposición rápida, como extracto orgánico o cobertura para tus plantas. Incluso puedes poner el cabo de la frutilla en agua hasta que le crezcan raíces y puedas convertirla en una hermosa planta.
En pocas palabras
- Cabo de frutilla: un tesoro con propiedades nutritivas y usos sorprendentes tras su consumo.
- Beneficios: rico en flavonoides, polifenoles y taninos, alivia malestares estomacales y retención de líquidos.
- Usos prácticos: ideal para infusiones, jarabes, licuados o como abono para plantas en jardinería.