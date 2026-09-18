Descubrimiento: registraron una nueva especie de serpiente, y le pusieron el nombre de una leyenda del rock

Un largo trabajo hasta el descubrimiento

Chris Austin, profesor de la Universidad Estatal de Luisiana, encontró al ejemplar durante un trabajo de campo en el año 2006. "Son nocturnas, así que la mejor manera de encontrarlas es de noche, justo después de la puesta del sol, en la base de árboles grandes", detalló el autor del estudio. Trabajar en esos horarios requiere mucha precaución debido a la presencia de variantes venenosas similares.

Las pruebas de laboratorio confirmaron mucho tiempo después las diferencias genéticas del animal. Tianqi Huang, investigador postdoctoral, señaló que utilizaron múltiples análisis de vanguardia para confirmar las distinciones. La combinación de características físicas, como el número de escamas, comprobó que se trataba de un ejemplar distinto.

Hábitos de vida

Los investigadores todavía tienen información muy limitada sobre el comportamiento natural de la serpiente. Ruane explicó que la anatomía bucal sugiere el uso de dientes traseros para atrapar lagartijas resbaladizas o huevos. A diferencia de las boas constrictoras, la Lielaphis slashi no asfixia a sus presas. Tampoco produce veneno peligroso para las personas.

Las actividades industriales representan un grave peligro para el entorno natural de Nueva Guinea. "Los hábitats están amenazados por industrias como el cultivo de café o la minería, por lo cual cada organismo debe ser reconocido para comprender mejor cómo funcionan los ecosistemas", advirtió Ruane. El registro formal permite construir un panorama claro sobre la biodiversidad local frente a los actuales cambios ambientales.