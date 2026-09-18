Un reciente descubrimiento en las selvas de Nueva Guinea sorprendió al ámbito académico. Un grupo de científicos identificó a un reptil inédito de color marrón rojizo que mide casi 71 centímetros. Decidieron bautizar a la nueva especie como Lielaphis slashi, en claro honor a Slash, el famoso guitarrista de Guns N' Roses. El músico es un conocido fanático de los animales.
Descubrimiento: registraron una nueva especie de serpiente, y le pusieron el nombre de una leyenda del rock
El descubrimiento de un exótico reptil en Nueva Guinea unió de forma inesperada el rigor de la ciencia con la historia de la música internacional.
"Como herpetófilo de toda la vida, me siento sumamente honrado de que la Lielaphis slashi lleve mi nombre. Es realmente emocionante, nunca hubiera imaginado que llegaría un momento así", declaró el ícono del rock. La elección del nombre tuvo un componente muy personal para Sara Ruane, curadora asociada de herpetología del Field Museum. La investigadora es fanática de la banda musical desde su infancia.
Ruane recordó una antigua entrevista donde el músico posaba con una pitón reticulada. "Hablaba de lo mucho que le gustan los museos, la historia natural, de cómo cuando era niño salía a buscar serpientes. Pensé que sería una gran persona para nombrar a un animal", explicó la especialista.
Un largo trabajo hasta el descubrimiento
Chris Austin, profesor de la Universidad Estatal de Luisiana, encontró al ejemplar durante un trabajo de campo en el año 2006. "Son nocturnas, así que la mejor manera de encontrarlas es de noche, justo después de la puesta del sol, en la base de árboles grandes", detalló el autor del estudio. Trabajar en esos horarios requiere mucha precaución debido a la presencia de variantes venenosas similares.
Las pruebas de laboratorio confirmaron mucho tiempo después las diferencias genéticas del animal. Tianqi Huang, investigador postdoctoral, señaló que utilizaron múltiples análisis de vanguardia para confirmar las distinciones. La combinación de características físicas, como el número de escamas, comprobó que se trataba de un ejemplar distinto.
Hábitos de vida
Los investigadores todavía tienen información muy limitada sobre el comportamiento natural de la serpiente. Ruane explicó que la anatomía bucal sugiere el uso de dientes traseros para atrapar lagartijas resbaladizas o huevos. A diferencia de las boas constrictoras, la Lielaphis slashi no asfixia a sus presas. Tampoco produce veneno peligroso para las personas.
Las actividades industriales representan un grave peligro para el entorno natural de Nueva Guinea. "Los hábitats están amenazados por industrias como el cultivo de café o la minería, por lo cual cada organismo debe ser reconocido para comprender mejor cómo funcionan los ecosistemas", advirtió Ruane. El registro formal permite construir un panorama claro sobre la biodiversidad local frente a los actuales cambios ambientales.
En pocas palabras
- Nueva especie: Descubrieron un reptil en Nueva Guinea y lo nombraron Lielaphis slashi en honor a Slash, guitarrista de Guns N' Roses.
- Hallazgo científico: El descubrimiento fue realizado por científicos, incluyendo a Sara Ruane, fanática de la banda, quien buscó honrar al músico.
- Conservación: La nueva especie enfrenta amenazas por actividades industriales, resaltando la importancia de estudiar la biodiversidad.