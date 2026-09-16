Descubren en la costa de California un calamar que parece un fantasma de lo profundo

El vehículo operado por control remoto Doc Ricketts documentó la secuencia a unas 80 millas al suroeste de Monterey, frente a la costa central de California.

El avistamiento eleva a 70 el total de observaciones de la especie perteneciente al género Magnapinna. Andrew DeVogelaere, ecólogo del Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterey, relató su asombro ante el animal. "Fue espectacular de ver", señala a los medios.

Esos científicos marinos experimentados de repente actuaban como niños otra vez, Magnapinna tiene ese efecto en las personas".

Un descubrimiento del abismo

Los investigadores realizaban la expedición Seamount Hotspots durante diez días para estudiar los organismos que habitan cerca del monte submarino Davidson. Uno de los objetivos del proyecto consistía en investigar unos misteriosos surcos identificados en 2020 sobre el lecho marino.

Las hipótesis iniciales sugieren que dichas marcas fueron creadas por ballenas picudas que buscaban alimento a gran profundidad. El equipo recolectó muestras de agua junto con sedimentos para intentar extraer el material genético dejado por los animales.

Mientras tanto, el avistamiento del cefalópodo sigue cautivando a la comunidad científica. El espécimen rosado flotaba a escasos metros del fondo, luciendo un cuerpo en forma de lágrima rodeado de apéndices extremadamente largos.

Mediante un sistema láser, calcularon que medía aproximadamente 1,2 metros de largo, una longitud pequeña considerando que los adultos alcanzan los 6,4 metros.

El animal mantenía sus tentáculos doblados en un ángulo exacto de 90 grados, una posición conocida por los biólogos como "postura de codo". "Según el comportamiento de otros calamares de aguas profundas, creemos que esa postura podría ser parte de sus tácticas de alimentación", explica Pereira. "Los brazos o tentáculos se extienden para no enredarse, capturando pasivamente presas que se adhieren a ellos", agrega.