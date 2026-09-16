Durante décadas, los habitantes de una localidad en Dinamarca utilizaron un terreno para practicar deportes sin sospechar lo que ocultaba el suelo. Un reciente descubrimiento sacó a la luz los restos del convento de Santa Clara, una edificación que funcionó durante la Edad Media. Las ruinas se encuentran apenas a un metro de profundidad bajo una cancha de fútbol.
Con un satélite, logran el descubrimiento de un convento bajo una cancha de fútbol
El reciente descubrimiento de estructuras medievales cambia la historia local. Los restos se hallan ocultos debajo del campo deportivo
El escaneo con radar de penetración terrestre permitió identificar habitaciones, claustros, pilares e incluso una iglesia. Arne Abel Stamnes, especialista en arqueología del Instituto Noruego para la Investigación del Patrimonio Cultural, destacó la calidad de las imágenes obtenidas.
"Los resultados son simplemente impresionantes, los datos del radar no siempre proporcionan imágenes tan claras", afirmó el experto. En su evaluación, agregó que son algunos de los resultados de radar más claros de un complejo monástico en Escandinavia.
Descubrimiento bajo tierra
Las autoridades del municipio de Roskilde planeaban construir un estacionamiento subterráneo en la zona. El proyecto motivó a la organización de museos ROMU a asociarse con instituciones nacionales para inspeccionar el predio.
Durante el invierno, los investigadores recorrieron el terreno nevado con un vehículo equipado con un escáner especial, una herramienta no invasiva para estudiar estructuras subterráneas.
El recinto religioso perteneció a las clarisas, una orden de monjas católicas, desde su fundación en el año 1256. El sitio era uno de los cinco complejos monásticos de Roskilde, una ciudad que funcionaba como centro del poder eclesiástico local.
Las instalaciones de Santa Clara carecían de protección legal porque los especialistas suponían su completa destrucción durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Más de medio millón de sus ladrillos fueron vendidos al cercano castillo de Selsø en aquella época.
Un diseño oculto
Los escaneos indican que la estructura medía aproximadamente 70 metros de largo. El edificio contaba con cuatro alas construidas alrededor de un patio central. Jesper Langkilde, representante de ROMU, explicó a la televisión danesa que en otras partes de Europa existen monasterios con diseños similares. La iglesia ocupaba el ala sur del predio con un posible techo abovedado.
Langkilde especula que las monjas habrían utilizado un área elevada, separadas de los hombres durante las ceremonias. Tras el cierre definitivo de las instalaciones, el terreno permaneció sin nuevas edificaciones. Desde 1961, el espacio funciona exclusivamente para el fútbol, lo que mantuvo las ruinas relativamente intactas a lo largo del tiempo.
Ahora, los investigadores buscan realizar excavaciones en el sitio. Esperan encontrar "muchos fragmentos de cerámica y huesos de animales", así como "objetos religiosos, como cruces colgantes, cuentas de rosario e insignias de peregrinos".
En pocas palabras
- Convento medieval: descubren restos de un convento bajo una cancha de fúbol.
- Tecnología de radar: escaneo subterráneo revela habitaciones, claustros y una iglesia del siglo XIII.
- Hallazgo histórico: las ruinas, ocultas por siglos, pertenecieron a la orden de las clarisas.