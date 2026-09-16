Con un satélite, logran el descubrimiento de un convento bajo una cancha de fútbol

Descubrimiento bajo tierra

Las autoridades del municipio de Roskilde planeaban construir un estacionamiento subterráneo en la zona. El proyecto motivó a la organización de museos ROMU a asociarse con instituciones nacionales para inspeccionar el predio.

Durante el invierno, los investigadores recorrieron el terreno nevado con un vehículo equipado con un escáner especial, una herramienta no invasiva para estudiar estructuras subterráneas.

El recinto religioso perteneció a las clarisas, una orden de monjas católicas, desde su fundación en el año 1256. El sitio era uno de los cinco complejos monásticos de Roskilde, una ciudad que funcionaba como centro del poder eclesiástico local.

Las instalaciones de Santa Clara carecían de protección legal porque los especialistas suponían su completa destrucción durante la Reforma Protestante del siglo XVI. Más de medio millón de sus ladrillos fueron vendidos al cercano castillo de Selsø en aquella época.

Un diseño oculto

Los escaneos indican que la estructura medía aproximadamente 70 metros de largo. El edificio contaba con cuatro alas construidas alrededor de un patio central. Jesper Langkilde, representante de ROMU, explicó a la televisión danesa que en otras partes de Europa existen monasterios con diseños similares. La iglesia ocupaba el ala sur del predio con un posible techo abovedado.

Langkilde especula que las monjas habrían utilizado un área elevada, separadas de los hombres durante las ceremonias. Tras el cierre definitivo de las instalaciones, el terreno permaneció sin nuevas edificaciones. Desde 1961, el espacio funciona exclusivamente para el fútbol, lo que mantuvo las ruinas relativamente intactas a lo largo del tiempo.

Ahora, los investigadores buscan realizar excavaciones en el sitio. Esperan encontrar "muchos fragmentos de cerámica y huesos de animales", así como "objetos religiosos, como cruces colgantes, cuentas de rosario e insignias de peregrinos".