Un grupo de científicos internacionales logró un histórico descubrimiento al identificar una nueva especie de sapo en el oeste del Amazonas. El hallazgo de la Adenomera varcena se publicó recientemente en la revista académica Ichthyology & Herpetology.
Se metieron a lo más profundo del Amazonas y lograron un descubrimiento: una nueva especie nunca antes vista
El reciente descubrimiento de un sapo inédito en el Amazonas demuestra cuántas especies siguen ocultas en la profundidad de la selva
Los especialistas encontraron al anfibio en los bosques inundables del estado de Acre, en Brasil. Para lograr diferenciarlo de otros animales casi idénticos de la selva, el equipo tuvo que analizar su ADN junto a grabaciones de sus cantos.
Detalles del descubrimiento
Las expediciones se llevaron a cabo cerca de los ríos Moa o Crôa. Confirmar que el animal era distinto a sus parientes requirió cruzar múltiples datos acústicos con información del hábitat. Una diferencia física visible radica en la falta de una mancha oscura bajo su antebrazo. Su llamado de apareamiento también posee una firma acústica única, emitiendo un sonido corto a un ritmo lento.
El nombre científico hace referencia a las zonas de várzea, un ecosistema sumergido durante ciertas épocas del año. Encontrar a la especie allí resulta notable para los expertos. Los miembros de su género suelen habitar terrenos secos, abriendo nuevas interrogantes sobre su adaptación biológica.
Amenazas climáticas
La falta de datos ecológicos dificulta pronosticar cómo las alteraciones ambientales afectarán al animal. Thiago R. Carvalho, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, explicó la situación actual.
"Como aún no conocemos en detalle los requisitos ecológicos de la especie ni su historia natural, resulta difícil predecir los efectos del cambio climático, que pueden alterar los patrones de inundación estacional del ecosistema en esa región", afirmó el especialista.
Carvalho advirtió sobre la pérdida acelerada de áreas naturales. "Las especies pueden extinguirse localmente antes de ser reconocidas de forma oficial a través de su nomenclatura", agregó. Célio F. B. Haddad, investigador de la Universidad Estatal de São Paulo, señaló que la destrucción de los ecosistemas supera la capacidad de los estudios taxonómicos.
"Las especies que aún no han sido descritas quedan omitidas de las listas de fauna amenazada o permanecen vulnerables. Por lo tanto, describir nuevas especies sirve como una herramienta para su protección", indicó Haddad.
En pocas palabras
- Descubrimiento inédito: Hallaron una nueva especie de sapo en el Amazonas, la Adenomera varcena.
- Identificación precisa: Se basaron en análisis de ADN y grabaciones de cantos para diferenciarla.
- Protección y amenazas: Su descripción es clave ante la pérdida de ecosistemas y el cambio climático.