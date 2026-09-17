Se metieron a lo más profundo del Amazonas y lograron un descubrimiento: una nueva especie nunca antes vista

El nombre científico hace referencia a las zonas de várzea, un ecosistema sumergido durante ciertas épocas del año. Encontrar a la especie allí resulta notable para los expertos. Los miembros de su género suelen habitar terrenos secos, abriendo nuevas interrogantes sobre su adaptación biológica.

Amenazas climáticas

La falta de datos ecológicos dificulta pronosticar cómo las alteraciones ambientales afectarán al animal. Thiago R. Carvalho, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, explicó la situación actual.

"Como aún no conocemos en detalle los requisitos ecológicos de la especie ni su historia natural, resulta difícil predecir los efectos del cambio climático, que pueden alterar los patrones de inundación estacional del ecosistema en esa región", afirmó el especialista.

Carvalho advirtió sobre la pérdida acelerada de áreas naturales. "Las especies pueden extinguirse localmente antes de ser reconocidas de forma oficial a través de su nomenclatura", agregó. Célio F. B. Haddad, investigador de la Universidad Estatal de São Paulo, señaló que la destrucción de los ecosistemas supera la capacidad de los estudios taxonómicos.

"Las especies que aún no han sido descritas quedan omitidas de las listas de fauna amenazada o permanecen vulnerables. Por lo tanto, describir nuevas especies sirve como una herramienta para su protección", indicó Haddad.