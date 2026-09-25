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La autocrítica de Franco Colapinto tras meterse en la Q3 del GP de Azerbaiyán: "No estoy pudiendo..."

Franco Colapinto, que finalmente largará noveno en el Gran Premio de Azerbaiyán, alzó la voz tras la Qualy

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Colapinto largará noven el GP de Azerbaiyán.

Franco Colapinto largará noven el GP de Azerbaiyán.

Una sanción posterior a la clasificación modificó la parrilla del Gran Premio de Azerbaiyán y terminó favoreciendo a Franco Colapinto. El argentino había finalizado 10° en pista tras meterse agónicamente en la Q3, pero largará desde el noveno puesto en Bakú.

El beneficio para el piloto de Alpine llegó por la penalización a Carlos Sainz, sancionado con cinco puestos tras no reducir suficiente la velocidad ante una bandera amarilla. Con este avance en la grilla, el argentino encara la carrera con un panorama más favorable para intentar convertir su sexta llegada a la Q3 en puntos.

Qué dijo Colapinto tras meterse en Q3

La hazaña para superar el segundo corte exigió al máximo al argentino. “La vuelta de Q2 fue muy buena, la parte del castillo la hice muy rápido. Traté de tomar más riesgos para intentar pasar y asegurar el paso a Q3. Fue suficiente”, explicó.

El panorama cambió en el segmento decisivo. Franco se pasó en la curva 15 durante su primer intento rápido debido a problemas en la batería que arrastró en varios pasajes de la sesión. Al intentar reponerse, no logró concretar un giro limpio con neumáticos ya desgastados: “La Q3 no fue buena. No es que no hice una buena vuelta, sino que no puse nada junto y el auto no se sentía bien de nuevo”.

A los inconvenientes eléctricos se sumó la falta de confianza en el comportamiento del auto. “Este fin de semana no estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy levantando mucho en los frenajes y después me cuesta toda la curva por eso. Fue una complicación que no pudimos solucionar”, detalló Colapinto.

De cara a la carrera, el piloto de Alpine busca capitalizar el décimo puesto de partida: “Hay que laburar e ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”. Para lograrlo, anticipó la búsqueda de variantes tácticas junto al equipo: “Vamos a intentar ir para adelante. Hacer una estrategia un poquito distinta, intentar algo, va a ser bueno”.

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