La autocrítica de Franco Colapinto tras meterse en la Q3 del GP de Azerbaiyán: "No estoy pudiendo..."

El panorama cambió en el segmento decisivo. Franco se pasó en la curva 15 durante su primer intento rápido debido a problemas en la batería que arrastró en varios pasajes de la sesión. Al intentar reponerse, no logró concretar un giro limpio con neumáticos ya desgastados: “La Q3 no fue buena. No es que no hice una buena vuelta, sino que no puse nada junto y el auto no se sentía bien de nuevo”.

A los inconvenientes eléctricos se sumó la falta de confianza en el comportamiento del auto. “Este fin de semana no estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy levantando mucho en los frenajes y después me cuesta toda la curva por eso. Fue una complicación que no pudimos solucionar”, detalló Colapinto.

De cara a la carrera, el piloto de Alpine busca capitalizar el décimo puesto de partida: “Hay que laburar e ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”. Para lograrlo, anticipó la búsqueda de variantes tácticas junto al equipo: “Vamos a intentar ir para adelante. Hacer una estrategia un poquito distinta, intentar algo, va a ser bueno”.