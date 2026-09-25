Adiós al clásico inodoro blanco: la tendencia que se impone en los baños modernos

Esta corriente vanguardista no solo apunta a un cambio visual en el baño, sino que se relaciona de forma directa con la tecnología inteligente, la automatización y las funciones de confort superior que redefinen la experiencia diaria.

El negro mate es uno de los colores de mayor tendencia.

Así las cosas ya no se busca únicamente la funcionalidad básica o la facilidad de limpieza del histórico color blanco; la exigencia actual apunta a crear ambientes integrados donde cada detalle estético suma valor a la propiedad.

De este modo, el baño deja de ser un sector meramente utilitario para transformarse en un espacio de diseño y bienestar dentro de tu casa.

Quién inventó el inodoro

El inodoro moderno con cisterna fue inventado en 1596 por el noble y poeta inglés Sir John Harrington, quien diseñó el primer modelo para su madrina, la reina Isabel I.

Los primeros sistemas de desagüe y retretes rudimentarios datan de hace unos 4.000 años en Mesopotamia y en el palacio de Cnosos en Creta, pero Harrington fue un poco más allá, aunque no se popularizó de inmediato.

El inventor escocés Alexander Cumming patentó el primer inodoro moderno funcional al incorporar el sifón (tubería en curva), lo que evitó de manera definitiva el retorno de malos olores.

Finalmente, en el siglo XIX, inventores como Thomas Crapper y otros mejoraron los mecanismos de flotadores y tanques, volviéndolo un artículo masivo y obligatorio por leyes de salubridad