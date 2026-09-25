Adiós al clásico inodoro blanco: la tendencia que se impone en los baños modernos

Lejos de aquella estructura tradicional e inmaculada que habitó los hogares durante décadas, una nueva tendencia pisa fuerte en el mundo de la arquitectura y promete cambiar para siempre la estética de cualquier baño a través del inodoro.
Durante años, la regla de oro en el diseño sanitario dictaba que los artefactos debían mimetizarse en un riguroso tono claro, casi invisible. Ahora, lo cierto es que el color dejó de ser un privilegio exclusivo de las paredes, los grifos o los muebles para apoderarse de la pieza central del baño, convirtiéndola en un auténtico elemento de tendencia y diseño.
La nueva apariencia del inodoro que es tendencia en los baños modernos
Tonos oscuros como el negro grafito, el gris cemento, los acabados mate y las texturas sofisticadas se consolidan como la tendencia preferida por arquitectos y diseñadores que buscan modernizar los espacios con elegancia y personalidad.
Esta corriente vanguardista no solo apunta a un cambio visual en el baño, sino que se relaciona de forma directa con la tecnología inteligente, la automatización y las funciones de confort superior que redefinen la experiencia diaria.
Así las cosas ya no se busca únicamente la funcionalidad básica o la facilidad de limpieza del histórico color blanco; la exigencia actual apunta a crear ambientes integrados donde cada detalle estético suma valor a la propiedad.
De este modo, el baño deja de ser un sector meramente utilitario para transformarse en un espacio de diseño y bienestar dentro de tu casa.
Quién inventó el inodoro
El inodoro moderno con cisterna fue inventado en 1596 por el noble y poeta inglés Sir John Harrington, quien diseñó el primer modelo para su madrina, la reina Isabel I.
Los primeros sistemas de desagüe y retretes rudimentarios datan de hace unos 4.000 años en Mesopotamia y en el palacio de Cnosos en Creta, pero Harrington fue un poco más allá, aunque no se popularizó de inmediato.
El inventor escocés Alexander Cumming patentó el primer inodoro moderno funcional al incorporar el sifón (tubería en curva), lo que evitó de manera definitiva el retorno de malos olores.
Finalmente, en el siglo XIX, inventores como Thomas Crapper y otros mejoraron los mecanismos de flotadores y tanques, volviéndolo un artículo masivo y obligatorio por leyes de salubridad
En pocas palabras
- Inodoro: la tendencia en baños modernos revoluciona la estética con piezas de color.
- Diseño: tonos oscuros, acabados mate y texturas sofisticadas marcan la pauta vanguardista.
- Historia: el inodoro moderno tiene inventores como Sir John Harrington y Alexander Cumming.