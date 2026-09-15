Tirar la cadena con la tapa del inodoro no alcanza para evitar que los microbios lleguen hasta el aire que respiras

Bajar la tapa del inodoro, tirar la cadena y que el agua dé vueltas es un gesto cotidiano donde las bacterias y los microbios están presentes. No se trata de mala higiene, sino que en el interior de la taza ocurre una "tormenta de agua" que genera un rocío y esos microorganismos son capaces de quedarse flotando en el ambiente.
Aunque el baño esté limpio, el inodoro desinfectado y la tapa baja al tirar al cadena, no implica que las bacterias y microbios no tengan donde estar o por donde salir.
Así lo determinó un análisis de 22 investigaciones llevado a cabo por dos universidades en Australia, donde se analizó qué ocurre en el aire después de apretar el botón que tira el agua del inodoro.
Tirar la cadena puede hacer que los microbios del inodoro lleguen hasta el aire que respiras
El estudio, publicado en la revista Science of the Total Environment, explica que algunas de estas partículas pueden elevarse hasta la altura a la que respira una persona adulta y permanecer en suspensión durante al menos 20 segundos.
A diferencia de las gotas gruesas que salpican el borde del inodoro y caen rápidamente por efecto de la gravedad, las partículas finas, conocidas como bioaerosoles cuando transportan microorganismos, se comportan de manera similar al humo y viajan con las corrientes de aire.
En este caso, hay dos variables fundamentales en la creación de bacterias que vuelan en el aire, y es por un lado, la concentración microbiana: a mayor cantidad de microorganismos en la taza, mayor es la cantidad de bioaerosoles liberados al entorno. Por otro lado, las descargas con gran cantidad de agua lo hacen con más energía y provocan una turbulencia superior.
Por estas razones cerrar la tapa del inodoro nunca es suficiente para cuidarnos de estas partículas, ya que lejos de actuar como un sellado hermético, la tapa desvía la columna de agua expulsando los aerosoles lateralmente a través de los espacios o agujeros.
Cómo evitar que las bacterias salgan del inodoro al apretar el botón
- Cerrar la tapa antes de tirar de la cadena como medida de precaución para evitar que salgan disparados hacia arriba en dirección a la cara.
- En inodoros con cisterna doble, conviene elegir el botón de menor volumen siempre que sea suficiente.
- Mantener una limpieza regular en el inodoro reduce la carga microbiana disponible para convertirse en aerosol.
- Mantener una ventilación constante para renovar el aire y a disminuir la presencia de partículas en suspensión.
- Lavarse las manos después de cada uso.
En pocas palabras
- Microbios en el aire: Al tirar la cadena del inodoro, bacterias pueden quedar flotando en el ambiente hasta por 20 segundos.
- Estudio científico: Investigaciones australianas confirman que la descarga genera un rocío de bioaerosoles que se eleva al aire.
- Recomendaciones clave: Cerrar la tapa, usar cisterna doble, mantener limpieza y ventilación son medidas para reducir la exposición.