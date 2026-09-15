Tirar la cadena con la tapa del inodoro no alcanza para evitar que los microbios lleguen hasta el aire que respiras

Al tirar la cadena o botón del inodoro, ciertas bacterias salen al aire y quedan suspendidas.

Tirar la cadena puede hacer que los microbios del inodoro lleguen hasta el aire que respiras

El estudio, publicado en la revista Science of the Total Environment, explica que algunas de estas partículas pueden elevarse hasta la altura a la que respira una persona adulta y permanecer en suspensión durante al menos 20 segundos.

A diferencia de las gotas gruesas que salpican el borde del inodoro y caen rápidamente por efecto de la gravedad, las partículas finas, conocidas como bioaerosoles cuando transportan microorganismos, se comportan de manera similar al humo y viajan con las corrientes de aire.

En este caso, hay dos variables fundamentales en la creación de bacterias que vuelan en el aire, y es por un lado, la concentración microbiana: a mayor cantidad de microorganismos en la taza, mayor es la cantidad de bioaerosoles liberados al entorno. Por otro lado, las descargas con gran cantidad de agua lo hacen con más energía y provocan una turbulencia superior.

Recreación artística de la dispersión de aerosoles tras la descarga de un inodoro.

Por estas razones cerrar la tapa del inodoro nunca es suficiente para cuidarnos de estas partículas, ya que lejos de actuar como un sellado hermético, la tapa desvía la columna de agua expulsando los aerosoles lateralmente a través de los espacios o agujeros.

Cómo evitar que las bacterias salgan del inodoro al apretar el botón