Cómo cambiar la vieja tapa del inodoro cuando está rota y la mugre no sale

El inodoro es uno de los objetos que más utilizamos en el día a día, ya sea el de la casa, el del trabajo o el inodoro de un café al que fuimos a tomar algo. Los hay de diferentes formas, tamaños, colores y materiales, pero todos comparten un elemento común e indispensable: la tapa.
Cuando la tapa del inodoro del baño es muy vieja y las limpiezas no alcanzan, se puede cambiar en casa con algunas herramientas. Este truco no solo es útil para tapas viejas y sucias; también nos puede servir, por ejemplo, si nos mudamos a un nuevo departamento de alquiler y queremos tener una tapa limpia y nueva.
Pero ojo, para cambiar una tapa de inodoro, antes hay que pensar dos veces en el material de la misma y chequear bien las medidas porque las tapas nuevas no siempre son universales.
De qué material es la tapa del inodoro
El inodoro como tal suele ser siempre de los mismos materiales, de menos o mayor calidad, pero no varía mucho la composición. Los inodoros se fabrican de porcelana sanitaria, de cerámica vitrificada o de acero inoxidable en baños institucionales.
Pero las tapas admiten más variantes. Pueden ser de plástico, que es mucho más ligero, económico y fácil de instalar, aunque no es tan resistente. También pueden ser de duroplast, una resina muy dura que resiste golpes, productos de limpieza y mugre.
Truco para cambiar la tapa del inodoro del baño
Para cambiar la tapa del inodoro, primero hay que conseguir una nueva. Toma las medidas de la tapa actual, considerando ancho y largo.
Las tapas de plástico hueco más resistentes salen alrededor de $30.000. Las tapas infladas salen entre $17.000 y $20.000 y las tapas de inodoro de duroplast o materiales más resistentes salen entre $90.000 y $200.000, aunque vienen unas de $700.000.
- Retira la tapa antigua del inodoro sacando las tuercas mariposa en la parte inferior trasera.
- Limpia bien la zona expuesta antes de colocar la tapa nueva. Quita el sarro, los hongos y la suciedad acumulada en los orificios de montaje. Se puede usar un poco de vinagre blanco con un cepillo.
- Organiza las piezas nuevas separando las tuercas, arandelas, tornillos y lee bien las instrucciones en el caso de que traiga.
- Coloca los tornillos en los agujeros del inodoro y nivela de acuerdo al contorno del inodoro. Ajusta por debajo las arandelas y tornillos.
En pocas palabras
- Tapa del inodoro: Aprendé cómo cambiarla cuando está rota o con suciedad permanente.
- Materiales y medidas: Considerá el plástico, duroplast y las dimensiones exactas antes de comprar.
- Instalación sencilla: Retirá la tapa vieja, limpiá y colocá la nueva con herramientas básicas.