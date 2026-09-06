Cómo cambiar la vieja tapa del inodoro cuando está rota y la mugre no sale

De qué material es la tapa del inodoro

El inodoro como tal suele ser siempre de los mismos materiales, de menos o mayor calidad, pero no varía mucho la composición. Los inodoros se fabrican de porcelana sanitaria, de cerámica vitrificada o de acero inoxidable en baños institucionales.

Vienen materiales más o menos resistentes.

Pero las tapas admiten más variantes. Pueden ser de plástico, que es mucho más ligero, económico y fácil de instalar, aunque no es tan resistente. También pueden ser de duroplast, una resina muy dura que resiste golpes, productos de limpieza y mugre.

Truco para cambiar la tapa del inodoro del baño

Para cambiar la tapa del inodoro, primero hay que conseguir una nueva. Toma las medidas de la tapa actual, considerando ancho y largo.

Las tapas de plástico hueco más resistentes salen alrededor de $30.000. Las tapas infladas salen entre $17.000 y $20.000 y las tapas de inodoro de duroplast o materiales más resistentes salen entre $90.000 y $200.000, aunque vienen unas de $700.000.