4 métodos para poder limpiar el inodoro y eliminar el sarro y el mal olor

Esta combinación genera una reacción efervescente que descompone el sarro adherido a las paredes de la taza. Solo tienes que espolvorear dos cucharadas de bicarbonato sobre las manchas de sarro y rocíe por encima una taza de vinagre blanco. Dejar actuar la mezcla durante 20 a 30 minutos. Pasado ese tiempo, frotar con la escobilla y tire de la cadena. Además de remover los minerales fijados, el vinagre neutraliza las bacterias causantes del mal olor.

El inodoro debe limpiarse todas las semanas.

Ácido cítrico en polvo

El ácido cítrico es una de las soluciones ecológicas más potentes contra los depósitos de calcio extremos que se forman en el fondo del inodoro y bajo el borde del agua. Solo tienes que colocar tres cucharadas de ácido cítrico en polvo directamente en el agua del inodoro y rodee las paredes afectadas. Dejar actuar el producto idealmente durante toda la noche sin usar el baño. Por la mañana, frotar suavemente con el cepillo; verá cómo la capa calcárea se desprende en bloques sin necesidad de raspar la porcelana.

Sal gruesa, bicarbonato y calor

Para cuando el inodoro tiene manchas amarillentas, la sal gruesa funciona como un agente exfoliante suave que no raya el esmalte de la taza. Puedes mezclar partes iguales de sal gruesa y bicarbonato de sodio. Esparcir la preparación sobre las zonas críticas y añada un chorro de agua caliente (sin llegar a hervir para no agrietar la cerámica). Frotar firmemente con la escobilla. La abrasión física de la sal combinada con la alcalinidad del bicarbonato dejará la superficie completamente lisa.

Algunos productos de limpieza industriales pueden causar irritación en los ojos y fosas nasales.

Jugo de limón y vinagre

El ácido cítrico natural del limón es un excelente blanqueador y un potente desodorizante ambiental. Solo tienes que mezclar el jugo de dos limones con una taza de vinagre blanco en una botella con atomizador. Pulverizar toda la superficie interna del inodoro, prestando especial atención a los bordes superiores por donde sale el agua. Dejar actuar durante 15 minutos y limpie con un paño húmedo o la escobilla. Este método deja un aroma fresco y cítrico sin recurrir a fragancias artificiales.