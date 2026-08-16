Cómo cambiar la silicona del inodoro y del lavamanos cuando está llena de hongos y mugre

Los objetos de uso diario como el inodoro, el lavamanos, la ducha, la pileta de la cocina o todo lo que utilizamos desde que arranca el día hasta que termina, son los que más rápido juntan mugre, humedad, polvo y mal olor.
Algunos detalles del baño son muy importantes, aunque parezcan decorativos e innecesarios. Por ejemplo, la silicona que se pone para cubrir las juntas y uniones de los objetos fijos del baño se va desgastando por la presencia de humedad, por la falta de limpieza, la acumulación de sarro y jabón o por el resecamiento mismo del paso del tiempo.
La silicona del lavamanos, la ducha o la parte baja del inodoro que lo fija al piso se puede limpiar y cambiar con facilidad. Esta silicona actúa como una barrera impermeable que evita las filtraciones de agua hacia las paredes o el piso. También mantiene los bordes o juntas libres de suciedad acumulada y difícil de limpiar, porque básicamente atrae esta mugre hacia ella.
Por todo lo anterior, no hay que dejarse estar cuando la silicona empieza a perder efecto. Te explico cómo reemplazarla y colocar una nueva sin muchos pasos ni complicaciones.
Paso a paso: cómo cambiar la silicona del inodoro y el lavamanos
Antes de limpiar, retirar o reemplazar la silicona, hay que chequear el estado de la misma y comprar una que sea apta para baño. Existe una silicona antimoho para el baño, una acética para sellar cerámicas o vidrio y una neutra que se usa para superficies de plástico.
En estos casos conviene la antihongos o sanitaria porque resiste la humedad ambiental y reduce la formación de moho. Viene en diferentes colores según el baño, los azulejos y el lavamanos o inodoro.
- Para empezar, hay que sacar la silicona vieja de los bordes del lavamanos y el inodoro. Si sale sola, perfecto; si no, vas a tener que colocar un removedor de adhesivos.
- Limpia la zona, coloca cinta para no manchar y aplica la silicona en las juntas del inodoro o lavamanos con el cartucho.
- Con una espátula alisa la silicona aún fresca y limpia el excedente. Deja secar.
Cómo limpiar la silicona del inodoro y el lavamanos
Si se rompe, gasta o ensucia mucho, hay que cambiarla. Lo ideal es hacerlo cada 2 años cuando está muy negra.
Para mantenerla limpia, conviene pasar un trapo con agua y lavandina o con una mezcla de agua y vinagre cada vez que limpies el baño. El bicarbonato también blanquea las siliconas claras.
En pocas palabras
- Silicona desgastada: La silicona del baño se desgasta por humedad y falta de limpieza.
- Cambio de silicona: Paso a paso para retirar y aplicar silicona antihongos en inodoro y lavamanos.
- Limpieza y mantenimiento: Consejos para mantener la silicona limpia y cuándo reemplazarla.