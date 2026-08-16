Cómo cambiar la silicona del inodoro y del lavamanos cuando está llena de hongos y mugre

Por todo lo anterior, no hay que dejarse estar cuando la silicona empieza a perder efecto. Te explico cómo reemplazarla y colocar una nueva sin muchos pasos ni complicaciones.

Paso a paso: cómo cambiar la silicona del inodoro y el lavamanos

Antes de limpiar, retirar o reemplazar la silicona, hay que chequear el estado de la misma y comprar una que sea apta para baño. Existe una silicona antimoho para el baño, una acética para sellar cerámicas o vidrio y una neutra que se usa para superficies de plástico.

En estos casos conviene la antihongos o sanitaria porque resiste la humedad ambiental y reduce la formación de moho. Viene en diferentes colores según el baño, los azulejos y el lavamanos o inodoro.

Compra la silicona correcta, apta para baño.

Para empezar, hay que sacar la silicona vieja de los bordes del lavamanos y el inodoro. Si sale sola, perfecto; si no, vas a tener que colocar un removedor de adhesivos. Limpia la zona, coloca cinta para no manchar y aplica la silicona en las juntas del inodoro o lavamanos con el cartucho. Con una espátula alisa la silicona aún fresca y limpia el excedente. Deja secar.

Cómo limpiar la silicona del inodoro y el lavamanos

Si se rompe, gasta o ensucia mucho, hay que cambiarla. Lo ideal es hacerlo cada 2 años cuando está muy negra.

Una limpieza regular mantiene el baño libre de moho y suciedad.

Para mantenerla limpia, conviene pasar un trapo con agua y lavandina o con una mezcla de agua y vinagre cada vez que limpies el baño. El bicarbonato también blanquea las siliconas claras.