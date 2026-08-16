El juego y la educación, en el centro de las celebraciones por el Día de la Niñez

El Día de la Niñez se celebra en Argentina el tercer domingo de agosto. Canva

¿En qué consiste el programa de Natura para las infancias?

La particularidad de este programa radica en su modelo de recaudación: el 100% de los fondos generados por la venta de estos productos de diseño se destina de manera directa a financiar proyectos educativos e inclusivos a nivel nacional.

A lo largo de sus casi dos décadas de funcionamiento, la iniciativa ha dejado resultados concretos en el ámbito educativo local. Según cifras de la organización, las acciones financiadas mediante este fondo han beneficiado a más de 530 mil estudiantes en todo el país.

Asimismo, el proyecto contempla un programa integral de finalización de estudios secundarios dirigido a la red de consultoras de la marca. Durante el último año, más de 150 personas lograron egresar gracias a esta beca, elevando el total a 530 graduadas desde que se puso en marcha el plan de alfabetización y terminalidad escolar.

La celebración del Día de la Niñez busca promover el bienestar de los más jóvenes y recordar sus derechos fundamentales. Canva

Frente a una fecha enfocada en el público infantil, el enfoque propuesto busca promover hábitos de consumo con impacto comunitario positivo, vinculando la celebración con el financiamiento de oportunidades educativas para niños, jóvenes y adultos.

¿Cuándo se celebra el Día de la Niñez?

En Argentina, el Día de la Infancia (tradicionalmente conocido como el Día del Niño y denominado "Día de las Infancias" entre 2020 y 2025) se celebra el tercer domingo de agosto. La fecha busca promover el bienestar de los más jóvenes y recordar sus derechos fundamentales