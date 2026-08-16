Este domingo 16 de agosto se conmemora en todo el país el Día de la Niñez, una jornada que busca poner en valor el derecho al juego como una herramienta fundamental para el aprendizaje, la vinculación y el desarrollo de la imaginación en las infancias.
El juego y la educación, en el centro de las celebraciones por el Día de la Niñez
La celebración del Día de la Niñez busca promover el bienestar de los más jóvenes y recordar sus derechos fundamentales.
En ese marco, diversas organizaciones y empresas del sector privado a nivel nacional impulsan iniciativas centradas en el impacto social y la equidad educativa.
Entre estas propuestas destaca la línea no cosmética "Creer para Ver", impulsada por la reconocida compañía Natura, que este mes de agosto cumple 18 años de trayectoria en la Argentina.
¿En qué consiste el programa de Natura para las infancias?
La particularidad de este programa radica en su modelo de recaudación: el 100% de los fondos generados por la venta de estos productos de diseño se destina de manera directa a financiar proyectos educativos e inclusivos a nivel nacional.
A lo largo de sus casi dos décadas de funcionamiento, la iniciativa ha dejado resultados concretos en el ámbito educativo local. Según cifras de la organización, las acciones financiadas mediante este fondo han beneficiado a más de 530 mil estudiantes en todo el país.
Asimismo, el proyecto contempla un programa integral de finalización de estudios secundarios dirigido a la red de consultoras de la marca. Durante el último año, más de 150 personas lograron egresar gracias a esta beca, elevando el total a 530 graduadas desde que se puso en marcha el plan de alfabetización y terminalidad escolar.
Frente a una fecha enfocada en el público infantil, el enfoque propuesto busca promover hábitos de consumo con impacto comunitario positivo, vinculando la celebración con el financiamiento de oportunidades educativas para niños, jóvenes y adultos.
¿Cuándo se celebra el Día de la Niñez?
En Argentina, el Día de la Infancia (tradicionalmente conocido como el Día del Niño y denominado "Día de las Infancias" entre 2020 y 2025) se celebra el tercer domingo de agosto. La fecha busca promover el bienestar de los más jóvenes y recordar sus derechos fundamentales
En pocas palabras
- Día de la Niñez: Celebrado el tercer domingo de agosto, promueve el bienestar y derechos de los jóvenes.