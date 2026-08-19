Poner sal gruesa en la base del inodoro: te contamos qué significa y para qué sirve

Quizá te preguntes para qué servirá la sal en el baño, pero si te ha pasado de tener humedad alrededor del inodoro, entonces rodear la base con sal gruesa ayudará a mantener la zona más seca y limpia aprovechando las propiedades de este ingrediente.

Para qué sirve poner sal gruesa alrededor del inodoro

La sal gruesa alrededor del inodoro sirve para absorber humedad y limpiar la zona.

La sal gruesa no solo sirve para salar la carne del asado, sino también para usar en la cocina. Es un ingrediente multifuncional y práctico cuando se trata de algún truco para la casa, ya que puede utilizarse alrededor de la base del inodoro para ayudar a absorber humedad superficial.