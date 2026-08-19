Poner sal gruesa en la base del inodoro: te contamos qué significa y para qué sirve

Cuando se trata de poner a prueba trucos caseros para cuidar el hogar o solucionar un problema en el baño, hay un ingrediente que no falta en ninguna casa y que llama la atención por su efectividad y bajo costo: la sal gruesa.
Quizá te preguntes para qué servirá la sal en el baño, pero si te ha pasado de tener humedad alrededor del inodoro, entonces rodear la base con sal gruesa ayudará a mantener la zona más seca y limpia aprovechando las propiedades de este ingrediente.
Para qué sirve poner sal gruesa alrededor del inodoro
La sal gruesa no solo sirve para salar la carne del asado, sino también para usar en la cocina. Es un ingrediente multifuncional y práctico cuando se trata de algún truco para la casa, ya que puede utilizarse alrededor de la base del inodoro para ayudar a absorber humedad superficial.
Es común que en los baños con poco espacio y con poca ventilación se acumulen vapor o pequeñas gotas de agua, entonces la sal gruesa funciona como un complemento de la limpieza, cuidado y mantenimiento. Entre los beneficios de este truco se destaca:
- Mantiene controlada la humedad en las juntas cercanas al piso.
- Ayuda a absorber parte de la humedad que queda sobre el piso y que no está a la vista.
- Ayuda a que la zona alrededor de la base del inodoro esté más seca.
- Es un recurso económico y que de seguro tienes en casa.
- Puede usarse como complemento de la limpieza cotidiana para el baño.
- Detecta fácilmente la presencia de humedad de manera constante, sobre todo alrededor del inodoro.
- Ayuda a que no se formen hongos propios de la humedad.
Para poner en práctica este truco necesitas hacer una limpieza profunda del baño y secar bien la superficie que rodea al inodoro. Después, coloca una pequeña cantidad de sal alrededor de la base del inodoro, dejando actuar por unas horas para que pueda entrar en contacto con la humedad.
Pasado el tiempo, limpia la sal y vuelve a secar la zona.
En pocas palabras
- Sal gruesa: es un ingrediente económico y multifuncional para trucos caseros de limpieza del hogar.
- Usos en el baño: sirve para absorber humedad superficial alrededor de la base del inodoro.
- Beneficios: ayuda a mantener la zona seca, controlar la humedad en juntas y prevenir hongos.