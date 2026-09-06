Tenía 25.000 dólares ahorrados, buscó trabajo por LinkedIn y al día siguiente perdió todo

Fue en ese punto donde se ejecutó el golpe. Para rendir el examen, al postulante le solicitaron descargar una aplicación ejecutable. Al tratarse de un programa firmado digitalmente y distribuido mediante herramientas formales de Microsoft, no despertó sospechas.

Con una app externa, sustrajeron el dinero del entrevistado.

Sin embargo, la descarga escondía un acceso remoto y un ejecutable diseñado para extraer credenciales, archivos y accesos a billeteras de criptomonedas.

Horas más tarde, tras irse a dormir con la tranquilidad de haber completado la entrevista laboral, la víctima descubrió que la totalidad de sus dólares en activos digitales había desaparecido.

Claves de seguridad para prevenir esta estafa

Para evitar caer en este tipo de celadas digitales, los especialistas recomiendan adoptar una postura de constante verificación antes de avanzar en un proceso de selección: