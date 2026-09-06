Tenía 25.000 dólares ahorrados, buscó trabajo por LinkedIn y al día siguiente perdió todo

Un candidato que se encontraba en búsqueda activa de trabajo sufrió la pérdida de 25.000 dólares tras caer en un engaño minuciosamente diseñado por ciberdelincuentes a través de la plataforma LinkedIn.
A diferencia de las estafas que suelen llegar por correo electrónico, esta estafa se ocultó detrás lo que parecía una entrevista laboral común. La víctima recibió la propuesta de un supuesto reclutador para sumarse a un proyecto vinculado al sector Web3.
La avanzada estafa que se da en las entrevistas de trabajo
A partir de allí, los delincuentes coordinaron agendas mediante la plataforma Calendly, realizaron entrevistas por videollamada y avanzaron paso a paso hasta llegar a la fase crucial: la prueba técnica.
Fue en ese punto donde se ejecutó el golpe. Para rendir el examen, al postulante le solicitaron descargar una aplicación ejecutable. Al tratarse de un programa firmado digitalmente y distribuido mediante herramientas formales de Microsoft, no despertó sospechas.
Sin embargo, la descarga escondía un acceso remoto y un ejecutable diseñado para extraer credenciales, archivos y accesos a billeteras de criptomonedas.
Horas más tarde, tras irse a dormir con la tranquilidad de haber completado la entrevista laboral, la víctima descubrió que la totalidad de sus dólares en activos digitales había desaparecido.
Claves de seguridad para prevenir esta estafa
Para evitar caer en este tipo de celadas digitales, los especialistas recomiendan adoptar una postura de constante verificación antes de avanzar en un proceso de selección:
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Validar la identidad del reclutador: corroborar de forma independiente si el perfil existe, si trabaja efectivamente para la firma mencionada y si la vacante está publicada en la página web oficial de la empresa.
No descargar ejecutables ni programas: las evaluaciones para una entrevista laboral habitualmente se realizan mediante plataformas web estándar y no requieren la instalación de programas en la computadora ni de archivos en el celular.
Desconfiar del cambio de canal: si el interlocutor exige de manera prematura trasladar la conversación fuera de la red profesional hacia aplicaciones de mensajería privada, se debe encender la alarma de seguridad.
En pocas palabras
- Ciberestafa: sofisticada estafa golpea a buscadores de empleo en LinkedIn, resultando en la pérdida de ahorros.
- Metodología: los delincuentes simulan entrevistas laborales y solicitan descargar ejecutables que roban credenciales y fondos.
- Prevención: se recomienda validar la identidad del reclutador y desconfiar de descargas o cambios de plataforma.