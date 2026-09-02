Con el dólar minorista estable, volvió a bajar el blue y la brecha se redujo a $5

Pese a un mayorista pinchado, el Banco Central no acumuló demasiadas reservas en lo que va de septiembre. Foto: BCRA

En el caso del dólar tarjeta, se mantuvo arriba de los $2.004 con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias. La referencia para el pago de consumos en el exterior y de plataformas se sostiene como el dólar más caro de la plaza.

Otra baja del dólar mayorista

El dólar mayorista cerró la segunda rueda de septiembre en $1.511, mientras en la city sostienen que el billete verde está en modo "serrucho", dado que alterna alzas y bajas. Un comportamiento similar al del minorista, que había despedido agosto en baja e inició septiembre con un aumento.

En cuanto a los paralelos financieros hubo altibajos. Mientras el dólar MEP avanzó levemente hasta los $1.533,56, el Contado con Liquidación (CCL) perdió 0,16% hasta ubicarse en los $1.594,47.

El lunes, la demanda por cobertura y pagos al exterior ganó intensidad y llevó la cotización mayorista hasta $1.514, para finalmente cerrar un peso por debajo. La dinámica de las últimas semanas mostró, además, un cambio en la administración cambiaria.

Tras mantener al mayorista varias ruedas alrededor de los $1.500, el gobierno permitió una mayor flexibilidad. El lunes, el Banco Central (BCRA) compró apenas U$S15 millones en el mercado oficial, el menor monto para un inicio de mes desde que comenzó el actual programa de acumulación de reservas.