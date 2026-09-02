Con el dólar minorista estable, volvió a bajar el blue y la brecha se redujo a $5

Con el dólar minorista estable en $1.535, otra caída del dólar blue redujo la brecha entre ambos a sólo $5 este miércoles 2 de septiembre. Mientras, el mayorista retrocedió en la segunda jornada del mes pero sin perforar un piso de $1.511.
El dólar oficial cerró en Banco Nación a $1.535 para venta por segundo día consecutivo. Con las pizarras de otros bancos en $1.540, el promedio del Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.535,36 para venta.
Por su parte, el blue bajó hasta $1.540 tras perder otros $5 y confirmar que en lo que va de septiembre sigue de capa caída. Así, se ubicó así en medio de los paralelos financieros y más cerca de la cotización minorista oficial.
En el caso del dólar tarjeta, se mantuvo arriba de los $2.004 con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias. La referencia para el pago de consumos en el exterior y de plataformas se sostiene como el dólar más caro de la plaza.
Otra baja del dólar mayorista
El dólar mayorista cerró la segunda rueda de septiembre en $1.511, mientras en la city sostienen que el billete verde está en modo "serrucho", dado que alterna alzas y bajas. Un comportamiento similar al del minorista, que había despedido agosto en baja e inició septiembre con un aumento.
En cuanto a los paralelos financieros hubo altibajos. Mientras el dólar MEP avanzó levemente hasta los $1.533,56, el Contado con Liquidación (CCL) perdió 0,16% hasta ubicarse en los $1.594,47.
El lunes, la demanda por cobertura y pagos al exterior ganó intensidad y llevó la cotización mayorista hasta $1.514, para finalmente cerrar un peso por debajo. La dinámica de las últimas semanas mostró, además, un cambio en la administración cambiaria.
Tras mantener al mayorista varias ruedas alrededor de los $1.500, el gobierno permitió una mayor flexibilidad. El lunes, el Banco Central (BCRA) compró apenas U$S15 millones en el mercado oficial, el menor monto para un inicio de mes desde que comenzó el actual programa de acumulación de reservas.
En pocas palabras
- Dólar blue: cayó $5 y cerró en $1.540, reduciendo la brecha con el oficial a $5.
- Dólar oficial: se mantuvo estable en $1.535 en Banco Nación.
- Dólar mayorista: alterna alzas y bajas, y cerró a $1.511 en la segunda rueda de septiembre.