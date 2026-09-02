La cotización de la soja alcanzó su valor más alto en la era Milei: $560.000 por tonelada

Los tres factores que influyeron en la suba del precio de la soja

Según los analistas del mercado, esta contundente escalada responde principalmente a tres factores internacionales: la desmejora en la condición de los cultivos en Estados Unidos, el alza del precio del petróleo que impulsó la demanda del aceite y las firmes expectativas de que China continúe concretando compras de mercadería estadounidense.

Este escenario resulta altamente favorable para el sector agroexportador argentino, considerando que aún restan por comercializar alrededor de 24,6 millones de toneladas de la cosecha 2025/2026, lo que representa cerca de la mitad del volumen total de la campaña. Al valor FOB actual de 500 dólares por tonelada, esta producción almacenada representa un volumen de divisas pendiente estimado en 12.300 millones de dólares.

El clima positivo del mercado se contagió también a los cereales, que se acoplaron de manera directa a la tendencia alcista generalizada. El trigo sostuvo sus valores máximos desde 2023 al subir a 287,50 dólares por tonelada en Chicago y ganar cuatro dólares en Rosario para ubicarse en los 240 dólares por tonelada.

Por su parte, el maíz anotó incrementos en la plaza norteamericana para cotizar en 214,95 dólares por tonelada, mientras que en la rueda local avanzó dos dólares hasta alcanzar los 201,50 dólares por tonelada.