El gobierno definió los nuevos montos del Salario Mínimo Vital y Móvil desde septiembre

Para un trabajador mensualizado que cumple una jornada completa, el salario mínimo será de $383.800 desde el 1° de septiembre.

El esquema continuará con aumentos mensuales:

Septiembre: $383.800

$383.800 Octubre: $391.200

$391.200 Noviembre: $398.800

$398.800 Diciembre: $406.400

$406.400 Enero de 2027: $414.200

$414.200 Febrero: $422.000

$422.000 Marzo: $429.600

$429.600 Abril: $437.000

De esta manera, entre septiembre de 2026 y abril de 2027 el salario mínimo tendrá una suba nominal de $53.200, equivalente a aproximadamente 13,9%.

¿Cuánto representa por hora?

Para los trabajadores jornalizados, la resolución también establece un valor mínimo por hora.

En septiembre será de $1.919 por hora y llegará a $2.185 en abril de 2027.

Los trabajadores que cumplan jornadas parciales deberán percibir el salario mínimo en la proporción correspondiente al tiempo trabajado.

El nuevo Salario Mínimo

El Salario Mínimo, Vital y Móvil funciona como un piso legal de remuneración para los trabajadores alcanzados por este régimen. Es decir, ningún trabajador comprendido puede tener una remuneración inferior al mínimo correspondiente a su jornada.

Pero esto no significa que todos los trabajadores registrados vayan a cobrar $383.800.

Quienes tienen salarios fijados por convenios colectivos, categorías profesionales o acuerdos salariales por encima de ese piso no pasan automáticamente a cobrar el nuevo mínimo. En esos casos, el salario continúa determinado por el régimen laboral y la negociación colectiva correspondiente.

Por eso, el impacto directo de la resolución se concentra especialmente en quienes tienen remuneraciones cercanas al piso salarial establecido por el Consejo del Salario.

Seguro de desempleo

La resolución también modifica el criterio para determinar la prestación por desempleo.

A partir del nuevo esquema, el beneficio será equivalente al 75% de la remuneración neta más alta, normal y habitual que el trabajador haya percibido durante los seis meses anteriores al cese laboral.

Pero ese cálculo tendrá límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La prestación no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente ni superar el 100% de ese salario mínimo durante el período correspondiente.

Esto significa que el nuevo valor del salario mínimo no solamente determina el piso de ingresos laborales, sino que también funciona como referencia para establecer los límites de la prestación que reciben quienes quedan desempleados y cumplen con los requisitos para acceder al beneficio.

Un aumento sin acuerdo entre empresarios y gremios

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió de manera virtual el 28 de agosto, pero los representantes de los trabajadores y de los empleadores no lograron consensuar los nuevos valores.

Ante esa situación, la presidencia del Consejo resolvió establecer mediante un laudo definitivo la escala que regirá desde septiembre y durante los próximos meses.

Así, el nuevo salario mínimo comienza a regir con un valor de $383.800 y tendrá una actualización progresiva hasta alcanzar los $437.000 en abril de 2027.