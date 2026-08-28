Fracasó la reunión del Consejo del Salario y la CGT se retiró de la negociación

Con ese esquema, el salario mínimo alcanzaría los $468.000 en abril del año próximo. Para la CGT, el incremento está muy lejos de las necesidades de los trabajadores y no compensa la pérdida del poder adquisitivo acumulada.

La central sindical reclamó, en cambio, que el salario mínimo pase de manera inmediata a $911.202 y llegue a $993.300 en diciembre, con el argumento de que debe acercarse al costo de la canasta básica de una familia trabajadora.

Desde la CGT cuestionaron que la propuesta oficial apenas alcanza para comprar "un kilo de pan" y advirtieron que implica mantener a los trabajadores con un ingreso de pobreza, en un escenario marcado además por el aumento de las tarifas.

El gobierno convocó Consejo del Salario, pero la reunión fracasó.

Críticas por las ausencias

Otro de los puntos que generó malestar entre los representantes sindicales fue la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero. La reunión estuvo encabezada por la subsecretaria Claudia Testa.

Tampoco participó el titular de la UIA, Martín Rappallini, quien delegó la representación de la entidad en abogados. Para la CGT, las ausencias fueron una señal de falta de compromiso con la discusión y cuestionaron que el encuentro terminara convertido en una "puesta en escena".

Los gremios también reclamaron que las reuniones de las comisiones del Consejo del Salario vuelvan a realizarse de manera presencial. Consideraron que la modalidad virtual le resta seriedad a una negociación que impacta no solo sobre trabajadores registrados, sino también sobre millones de personas que perciben ingresos vinculados al salario mínimo, trabajadores informales y beneficiarios de prestaciones por desempleo.

La CGT advirtió por un conflicto mayor

Tras retirarse de la reunión, la CGT difundió un comunicado firmado por su Consejo Directivo en el que dejó en claro que la decisión no implica renunciar al diálogo ni a la concertación social.

Sin embargo, la central sindical advirtió que la falta de una negociación real puede profundizar las tensiones y terminar derivando en un conflicto de mayor magnitud.

Con el Consejo del Salario sin acuerdo, será ahora el Gobierno nacional el que determine por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil.