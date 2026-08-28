La reunión virtual del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este viernes sin acuerdo y con la CGT y las CTA retirándose de la negociación. La central obrera rechazó la propuesta de empresarios y del Gobierno, a la que calificó de insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Fracasó la reunión del Consejo del Salario y la CGT se retiró de la negociación
La central obrera rechazó la propuesta de empresarios y Gobierno por considerarla insuficiente. el Ejecutivo fijará el nuevo salario mínimo por decreto
Ante la ruptura de la negociación, el Poder Ejecutivo definirá el nuevo monto del salario mínimo mediante un decreto. El SMVM actualmente es de $376.000 y la propuesta oficial contemplaba llevarlo progresivamente a $468.000 recién en abril de 2027.
La propuesta que rechazó la CGT
La Unión Industrial Argentina (UIA) y el Ejecutivo propusieron aumentos escalonados por debajo del 2% mensual: un 1,8% para septiembre y un 1,7% mensual desde octubre hasta abril.
Con ese esquema, el salario mínimo alcanzaría los $468.000 en abril del año próximo. Para la CGT, el incremento está muy lejos de las necesidades de los trabajadores y no compensa la pérdida del poder adquisitivo acumulada.
La central sindical reclamó, en cambio, que el salario mínimo pase de manera inmediata a $911.202 y llegue a $993.300 en diciembre, con el argumento de que debe acercarse al costo de la canasta básica de una familia trabajadora.
Desde la CGT cuestionaron que la propuesta oficial apenas alcanza para comprar "un kilo de pan" y advirtieron que implica mantener a los trabajadores con un ingreso de pobreza, en un escenario marcado además por el aumento de las tarifas.
Críticas por las ausencias
Otro de los puntos que generó malestar entre los representantes sindicales fue la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero. La reunión estuvo encabezada por la subsecretaria Claudia Testa.
Tampoco participó el titular de la UIA, Martín Rappallini, quien delegó la representación de la entidad en abogados. Para la CGT, las ausencias fueron una señal de falta de compromiso con la discusión y cuestionaron que el encuentro terminara convertido en una "puesta en escena".
Los gremios también reclamaron que las reuniones de las comisiones del Consejo del Salario vuelvan a realizarse de manera presencial. Consideraron que la modalidad virtual le resta seriedad a una negociación que impacta no solo sobre trabajadores registrados, sino también sobre millones de personas que perciben ingresos vinculados al salario mínimo, trabajadores informales y beneficiarios de prestaciones por desempleo.
La CGT advirtió por un conflicto mayor
Tras retirarse de la reunión, la CGT difundió un comunicado firmado por su Consejo Directivo en el que dejó en claro que la decisión no implica renunciar al diálogo ni a la concertación social.
Sin embargo, la central sindical advirtió que la falta de una negociación real puede profundizar las tensiones y terminar derivando en un conflicto de mayor magnitud.
Con el Consejo del Salario sin acuerdo, será ahora el Gobierno nacional el que determine por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
En pocas palabras
- Fracaso de la negociación: La CGT rechazó la propuesta salarial por insuficiente, rompiendo el diálogo con empresarios y Gobierno.
- Decreto oficial: El Poder Ejecutivo definirá el nuevo salario mínimo por decreto ante la falta de acuerdo.
- Reclamo sindical: La CGT exigió un salario mínimo que cubra la canasta básica, criticando la propuesta oficial por considerarla de pobreza.