El Poder Ejecutivo Nacional formalizó la convocatoria a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el salario minimo vital y movil, Vital y Móvil con el objetivo de discutir un nuevo piso de ingresos para los trabajadores comprendidos en el régimen legal.
Nación convocó al Consejo del Salario Mínimo para fijar una nueva base en agosto
La Secretaría de Trabajo citó a gremios y cámaras empresarias para el 28 de agosto. Discutirán el salario mínimo y montos por desempleo
La medida fue oficializada este jueves mediante la publicación de una resolución en el Boletín Oficial. El valor actual de referencia de piso del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) está fijado en $376.600. En la última reunión, en noviembre del año pasado, no hubo acuerdo, los sindicatos habían pedido alcanzar $553.000 en abril de 2026.
Detalles de la sesión plenaria por el salario mínimo
Las autoridades del gobierno nacional fijaron la cita para el próximo viernes 28 de agosto a las 12.30. El encuentro del organismo tripartito se desarrollará a través de una plataforma virtual para facilitar el diálogo entre todas las partes convocadas.
De acuerdo con el texto firmado por el responsable del área laboral, las discusiones de la jornada comenzarán previamente a las diez con el trabajo técnico de las comisiones especializadas. En esa primera instancia se revisarán los indicadores socioeconómicos actuales para evaluar la actualización del monto básico y de las cuotas destinadas a la protección de las personas desempleadas.
En caso de no alcanzarse un acuerdo inicial en la primera sesión plenaria, el reglamento prevé un segundo llamado a las 14 del mismo día para procurar destrabar las negociaciones entre las centrales sindicales y los directivos del sector empresarial.
Según detalla Noticias Argentinas, los consejeros desempeñarán sus tareas de manera ad honórem durante el plenario. La conformación institucional estipula la presencia de 16 vocales en representación de las asociaciones gremiales y otros 16 delegados pertenecientes a las principales cámaras patronales.
Impacto del salario mínimo en el haber de los trabajadores
La fijación del ingreso mínimo condiciona directamente el cálculo de deducciones, asignaciones y programas asistenciales estatales que impactan de forma cotidiana en la liquidez de millones de hogares.
Por su parte, el análisis económico difundido en A24 remarca que la reunión de las autoridades laborales resulta de extrema urgencia para frenar la erosión registrada en el poder adquisitivo de los salarios reales. Los sectores de representación gremial han anticipado que acudirán a la mesa de discusión con reclamos orientados a recomponer las pérdidas acumuladas.
Las negociaciones anteriores mostraron complejas dificultades para alcanzar consensos absolutos entre el sector patronal y la representación de los trabajadores formalizados. Ante la falta de un convenio unánime, el Estado nacional ha debido recurrir en oportunidades previas al arbitraje directo para establecer por decreto los nuevos valores vigentes en el mercado laboral.
En este contexto, los vocales de la Confederación General del Trabajo y de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina exigirán que el reajuste contemple los índices de precios al consumidor acumulados durante los últimos trimestres. Los gremios sostienen la necesidad de blindar el valor de la canasta básica para asegurar coberturas indispensables en alimentos y servicios.
La brecha creciente entre la remuneración básica y la canasta familiar acentúa el deterioro de las condiciones de vida en los sectores vulnerables.
Los voceros patronales argumentan que las pequeñas y medianas empresas afrontan un contexto de moderada actividad operativa y costos crecientes, lo que limita su capacidad para absorber incrementos en la nómina salarial.
En pocas palabras
- Convocatoria al Consejo: La Secretaría de Trabajo citó a gremios y cámaras empresarias para el 28 de agosto para discutir el salario mínimo.
- Valor actual y pedido: El piso salarial vigente es de $376.600; en la última reunión, los sindicatos pidieron alcanzar $553.000 en abril de 2026.
- Impacto económico: La fijación del ingreso mínimo condiciona el cálculo de deducciones, asignaciones y programas asistenciales estatales.