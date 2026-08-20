Nación convocó al Consejo del Salario Mínimo para fijar una nueva base en agosto

El encuentro del organismo tripartito discute el salario Mínimo Vital y Móvil (foto archivo).

De acuerdo con el texto firmado por el responsable del área laboral, las discusiones de la jornada comenzarán previamente a las diez con el trabajo técnico de las comisiones especializadas. En esa primera instancia se revisarán los indicadores socioeconómicos actuales para evaluar la actualización del monto básico y de las cuotas destinadas a la protección de las personas desempleadas.

En caso de no alcanzarse un acuerdo inicial en la primera sesión plenaria, el reglamento prevé un segundo llamado a las 14 del mismo día para procurar destrabar las negociaciones entre las centrales sindicales y los directivos del sector empresarial.

Según detalla Noticias Argentinas, los consejeros desempeñarán sus tareas de manera ad honórem durante el plenario. La conformación institucional estipula la presencia de 16 vocales en representación de las asociaciones gremiales y otros 16 delegados pertenecientes a las principales cámaras patronales.

Impacto del salario mínimo en el haber de los trabajadores

La fijación del ingreso mínimo condiciona directamente el cálculo de deducciones, asignaciones y programas asistenciales estatales que impactan de forma cotidiana en la liquidez de millones de hogares.

Por su parte, el análisis económico difundido en A24 remarca que la reunión de las autoridades laborales resulta de extrema urgencia para frenar la erosión registrada en el poder adquisitivo de los salarios reales. Los sectores de representación gremial han anticipado que acudirán a la mesa de discusión con reclamos orientados a recomponer las pérdidas acumuladas.

Las negociaciones anteriores mostraron complejas dificultades para alcanzar consensos absolutos entre el sector patronal y la representación de los trabajadores formalizados. Ante la falta de un convenio unánime, el Estado nacional ha debido recurrir en oportunidades previas al arbitraje directo para establecer por decreto los nuevos valores vigentes en el mercado laboral.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil es clave para la escala de los sueldos.

En este contexto, los vocales de la Confederación General del Trabajo y de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina exigirán que el reajuste contemple los índices de precios al consumidor acumulados durante los últimos trimestres. Los gremios sostienen la necesidad de blindar el valor de la canasta básica para asegurar coberturas indispensables en alimentos y servicios.

La brecha creciente entre la remuneración básica y la canasta familiar acentúa el deterioro de las condiciones de vida en los sectores vulnerables.

Los voceros patronales argumentan que las pequeñas y medianas empresas afrontan un contexto de moderada actividad operativa y costos crecientes, lo que limita su capacidad para absorber incrementos en la nómina salarial.