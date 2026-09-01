Los dueños de Nieto Senetiner compraron una de las bodegas más antiguas del país

Con la compra de la bodega en Cafayate, Molinos sumó su quinta bodega. Las otras 4 están en Mendoza: Nieto, Cadus, Ruca y Viña Cobos. Foto: archivo

Así, MRDP se consolida entre los jugadores fuertes del negocio vitivinícola en Argentina. Con Etchart agranda a 5 su familia de bodegas, hasta ahora concentrada en Mendoza con Nieto y Senetiner, Cadus, Ruca Malén y el 50% de Viña Cobos.

Marcas y activos de la bodega más antigua de Salta

Lo cierto es que aunque los detalles no se conocen aún, desde la división Vinos y Bodegas del holding de la familia Pérez Companc ya iniciaron el traspaso. Y encomendaron a responsables del área técnica y producción de Nieto la transición, que incluye el traspaso de 129 trabajadores hasta ahora empleados de Pernod.

No son pocas las marcas que comercializa Etchart y ahora pasan a manos de Molinos. Entre otras, la línea Cafayate, con su emblemático Torrontés, que identifica al terruño salteño tanto como el Malbec al de Mendoza, y también Etchart.

El establecimiento es capaz de elaborar más de 6 millones de botellas anuales de su distintos vinos. Y parte de sus activos también son 423 hectáreas de viñedos de donde cosecha para vinificar hasta 9 millones de kilos de uva cada cosecha.

Así, Molinos se queda así con una "joya" histórica de la vitivinicultura argentina. Fundada en 1850, Etchart cumple en 2026 ni más ni menos que 176 años de vida con su edificio original ubicado en el corazón de los Valles Calchaquíes.

Es la segunda compra del grupo Molinos en la última década. En 2016 había adquirido el 50% de la bodega mendocina Viña Cobos por U$S12 millones, asociándose con su dueño, el enólogo estadounidense Paul Hobbs.